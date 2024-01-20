Обещание Бабушинка о ремонте водопровода и канализации вызвало скепсис у астраханцев

20 января 2024, 07:54

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Власти Астраханской области добились финансирования из федерального бюджета на сумму 2,7 миллиарда рублей, за счет которых будет проведен ремонт канализации и водопровода, отчитался губернатор Игорь Бабушкин. Губернатор уже около четырех лет обещает решить проблему с канализацией и водопроводом, но улицы Астрахани продолжает подтапливать и в городе регулярно отключают воду, заявили в соцсети местные жители, комментируя слова Бабушкина.

Как информировал "Кавказский узел", жители Астраханской области регулярно жалуются на проблему с канализацией и водоснабжением. В частности, 2 ноября 2023 года жильцы многоквартирных домов в Астрахани пожаловались в соцсети, что их двор затопило нечистотами из-за неисправной канализации, и что власти не реагируют на их обращения. Комментаторы раскритиковали местных чиновников за равнодушие к проблемам горожан, а мэрия отчиталась, что запланировала комплексный ремонт канализации.

В октябре 2023 года жители левобережной части Астрахани пожаловались, что несколько недель у них проблема с водоснабжением. Астраханцы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что воду приходится покупать, так как жители не извещены о графике работы водовозок. В "Водоканале" пояснили, что подача воды была прекращена из-за ремонтных работ.

Власти Астраханской области привлекли 2,7 миллиарда рублей из федерального бюджета для ремонта 53 проблемных участков водопровода и канализации, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин, слова которого 18 января привело издание Ast-news.ru.

Эти слова Бабушкина были 18 января опубликованы в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Астрахань Online", на который подписаны более 207 тысяч пользователей. На 07.50 мск 20 января этот пост набрал 61 отметку с реакцией пользователей и 78 комментариев. Часть их авторов высказали критику в адрес губернатора.

"Четыре года назад говорил те же слова", – отметила Ольга Александровна.

"Хотелось бы прокомментировать словами того же Игоря Бабушкина: "На это уже смешно и грустно смотреть", – написал Олег Баранов.

"Хуже губернатора ещё не было. Нет доверия от простых астраханцев", – отметил пользователь с ником Апчхи Цхарбриджибаджибаев.

Другая часть комментаторов пожаловалась на проблемы с коммуникациями. "У нас отопление отсутствует совсем Ростовский, №20, подъезд №4. И где все службы? Люди греют газовыми плитами круглосуточно. Ждут беды?" – написала Ольга Быстрикова.

"Когда будет ремонт дорожного покрытия на мостах через реку Волга в городе Астрахань?" – спросил пользователь с ником Рр Нн.

"Мы два месяца сидим луже, и пока это никакая не авария, а простейший засор, требующий пятиминутного внимания водоканальщиков, и который к слову сказать образовался чуть ли не наследующий день после прочистки тем же водоканалом колодца у соседнего дома", – пожаловался пользователь с ником Святая Магдалина, не уточнив при этом адрес дома, о котором идет речь.

"Когда, решат вопрос с вывозом мусора? Где, обещанный ещё один оператор по вывозу мусора? Когда будут давать нормальный сброс воды? Когда решат вопрос с отходами, которые идут из консервного завода? Когда будет решение хотя бы по этим вопросам?" – задалась вопросами Алёна Правдорубова.

Напомним, 18 декабря 2022 года астраханцы пожаловались, что ряд улиц в городе оказались подтоплены нечистотами из-за массовых аварий на канализационных сетях. Власти города заявили, что устраняют аварии в порядке очереди.

5 февраля 2023 года астраханские власти отчитались, что выделили 512 миллионов рублей на ремонт трех ливневых насосных станций. Из-за коррупции высока вероятность, что проблема с ливневой канализацией в Астрахани как была, так и останется, заявили местные жители в соцсети.

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