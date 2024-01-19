Даудов сообщил о строительстве баз для двух полков Минобороны

19 января 2024, 18:24

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В селе Гелдаган Курчалоевского района строится база для полка "Ахмат-Россия", рассчитанная на 1200 военных, а в станице Ищерская Наурского района – для 1500 военных полка "Ахмат-Чечня", сообщил глава парламента Чечни.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне завершено формирование новых подразделений, которые готовы к отправке в зону проведения военной операции на Украине, заявил в ноябре 2023 года Рамзан Кадыров." Он сообщил, что посетил построение личного состава двух новых полков, подведомственных Минобороны РФ – "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня" и батальона имени Шейха Мансура. Также в Чечне создан батальон оперативного назначения имени Байсангура Беноевского Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. 31 декабря 2023 года Кадыров сообщил, что группа бойцов батальонов Байсангура Беноевского и Шейха Мансура завершила обучение в Российском университете спецназа, до конца января планируется завершить обучение 600 бойцов батальонов.

О строительстве новых баз для подразделений Минобороны отчитался глава парламента Чечни Магомед Даудов, он сообщил, что встретился с директором департамента планирования и координации обустройства войск (сил) министерства обороны Российской Федерации Валерием Кузнецовым.

"Мы обсудили ход работ на новых объектах МО РФ, строящихся в селе Гелдаган и станице Ищерская. В Гелдагане будет обустроена дислокация полка "Ахмат-Россия", а в Ищерской будет дислоцироваться полк "Ахмат-Чечня". На 1200 и 1500 военнослужащих соответственно. Строительство уже началось и ведëтся ударными темпами. Будут созданы все условия для несения службы, быта и досуга военнослужащих", - заявил Даудов в своем Telegram-канале.

После начала спецоперации на Украине власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так, 26 июня Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". До этого в Чечне дислоцировались батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север".

Рамзан Кадыров также регулярно отчитывается об отправке в зону военной операции на Украине групп бойцов, прошедших подготовку в Гудермесе. 30 октября глава Чечни заявил, что в зону боевых действий в ряды спецназа "Ахмат" отправлены 32 тысячи бойцов, в том числе 14 тысяч добровольцев.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль и не выполняют функций боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный".

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