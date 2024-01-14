Пашинян предложил заключить с Азербайджаном договор о контроле над вооружениями

14 января 2024, 04:50

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Азербайджан отверг предложения об отводе войск от границы и демилитаризации приграничных районов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян и предложил подписать договор о контроле над вооружениями.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года Франция поставила Армении более 20 бронеавтомобилей Bastion в рамках заключенного в октябре в Париже соглашения. Также были отправлены комплектующие для этих броневиков. МИД Азербайджана заявил, что эта поставка укрепила военный потенциал Армении, что может помешать установлению мира в регионе. Опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики указали, что оружие из Франции не меняет баланс сил в регионе и не создает реальных военных угроз Азербайджану. В начале декабря сенат Франции сообщил, что в 2024 году Армении будет передана партия из 26 бронеавтомобилей Bastion.

Власти Армении не согласны с политикой ОДКБ, но пока не приняли решения о выходе из ее состава, заявил 15 ноября премьер-министр Никол Пашинян. При этом он подчеркнул, что Армения заинтересована в поиске новых партнеров, которые могут продавать оружие и боеприпасы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании инициативной группы правящей партии "Гражданский договор", прошедшем 13 января в Гаваре, предложил заключить с Азербайджаном "договор о контроле над вооружениями", пишет News.am.

Пашинян заявил, что Баку отверг многие инициативы, предложенные Ереваном, в частности, зеркальное отведение войск от границы, "чтобы нейтрализовать риск столкновений", и демилитаризацию приграничных районов. В таком случае, по словам премьер-министра, он может "сделать другое предложение".

"Давайте заключим договор о контроле за вооружениями, чтобы Армения и Азербайджан достигли конкретных договоренностей, связанных с вооружениями, и имели возможность контролировать их выполнение", - приводит издание слова Пашиняна, который также добавил, что "это, конечно, нечто новое".

Премьер-министра также счел неуместной критику официального Баку закупок Ереваном вооружения во Франции или Индии. По его словам, раз Азербайджан считает, что в Армении не должно быть своих вооруженных сил, значит, он ставит под сомнение право на существование самой страны, сообщают РИА "Новости".

19 ноября стало известно, что индийский производитель артиллерийских установок объявил о планах поставить Армении партию самоходных гаубиц MArG 155. В 2020 году Армения приобрела у Индии четыре мобильных радарных установки Swathi, а в сентябре 2022 года был подписан контракт на 245 миллионов долларов на закупку многоствольных ракетных установок Pinaka, противотанковых ракет и различных видов боеприпасов.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Международный договор о коллективной безопасности действует с 20 апреля 1994 года и заключается сроком на пять лет, следующая пролонгация будет 20 апреля 2024 года, рассказал "Кавказскому узлу" армянский политолог и правовед Андриас Гукасян. По его словам, если страна решает покинуть ОДКБ, она должна за шесть месяцев до продления договора известить организацию о своем выходе соответствующей нотой. Согласно Конституции Армении, чтобы принять решение о выходе из ОДКБ, должен быть проведен референдум.

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