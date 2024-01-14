Представители абхазской оппозиции прокомментировали создание новой коалиции

14 января 2024, 03:51

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Никакого раскола в рядах оппозиции после ратификации соглашения с Россией о даче "Пицунда" нет, создание новой коалиции пока только обсуждается, сообщили "Кавказскому узлу" представители абхазской оппозиции. Раскол в рядах оппозиции вполне реален, полагают эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря 25 из 28 депутатов парламента Абхазии проголосовали за ратификацию соглашения с Россией о передаче в собственность здания госдачи "Пицунда". Это произошло на фоне акции протеста, проходившей около парламента, заседание было закрытым для прессы. Президент Аслан Бжания в тот же день подписал закон о ратификации этого соглашения. Проголосовавшие за ратификацию соглашения депутаты нарушили ряд законов Абхазии, заявили активисты движения "Ҳара ҲПицунда" и потребовали наказать депутатов.

Среди допущенных депутатами нарушений активисты назвали неоднократный экстренный перенос сессии, нарушение режима заседаний парламента Абхазии без обоснованных и объявленных избирателям причин (статья 52 регламента Народного собрания), нарушение принципа открытости заседаний парламента (часть 3 статьи 36 регламента), отсутствие решения о проведении закрытого заседания (часть 6 статьи 36 регламента).

Лидеры абхазской оппозиции 8 января заявили на пресс-конференции, что ратификация соглашения о госдаче "Пицунда" является незаконной, так как принята с нарушением регламента парламента, Конституции республики и ее других законов. Участники пресс-конференции сообщили, что выходят из блока оппозиционных сил и планируют создать собственную платформу. В пресс-конференции, в частности, приняли участие лидер Комитета по защите суверенитета республики Абхазия Леван Микаа, лидер ветеранской организации "Ахьяца" Ахра Бжания, представитель экспертного фонда "Амтаа" Алхас Джинджолия и другие, пишет "Эхо Кавказа".

Представители абхазских оппозиционных организаций, комментируя 13 января корреспонденту "Кавказского узла" реакцию на ратификацию соглашения с Россией о передаче зданий госдачи "Пицунда", заявили, что никакого раскола в рядах оппозиции нет.

Происходящее - "не раскол, а нормальный процесс", - сказал бывший депутат парламента Абхазии, лидер ветеранской организации "Ахьяца" Ахра Бжания.

Он подчеркнул, что пока что политики, заявившие о создании новой коалиции, никак не формализовали свое заявление. «Пока это не формализовано ни в каком виде. Идет работа», - отметил Бжания.

Говоря о принципах новой коалиции, Бжания отметил, что задачей номер один коалиции является «сохранение и упрочение суверенитета, развитии экономики и социальной сферы». «Сегодняшняя власть – это Советский Союз номер два. Они мало заботятся о сохранении суверенитета. Нам кажется, что у Абхазии есть потенциал для развития и мы будем его всемерно поддерживать», - заключил он.

Бывший депутат парламента, представитель экспертного фонда «Амтаа» Наталия Смыр также заявила, что никакого раскола нет. «Разделения оппозиции не было, поскольку в единстве сила», - заявила она. Говоря о задачах нового объединения, Смыр рассказала, что они находятся «в процессе обсуждения». «Между нами есть претензии, но я думаю, что они будут разрешены. Для этого мы соберемся еще раз», - сообщила она.

Эксперты, опрошенные корреспондентом «Кавказского узла», полагают, что даже в случае раскола оппозиции не произойдет усиление ее радикального крыла.

Политолог Нателла Акаба считает, что раскол в рядах оппозиции вполне реален. «Там собрались много разных партий, причем далеко не все из них являются реальными партиями по численности», - отметила она. При этом, по ее мнению, раскол усилит позиции власти. «Это поможет властям найти общий язык с частью оппозиции, так что это может быть и к лучшему», - отметила она.

Эксперт по Абхазии заявил на условиях анонимности, что нынешняя оппозиция далека от того уровня консолидации, который был у оппозиции 2019-2020 годов, когда у них был единый лидер. Сейчас есть несколько человек, претендующих на лидерство.

По его мнению, оппозиция оказалась расколота после голосования по проекту о передаче России дачи в Пицунде, когда ее часть пошла на соглашение с властями. "Там есть несколько популярных людей. Но говорить о популярности/непопулярности оппозиции сложно – социологические опросы не проводятся, а в выборах в парламент партии не участвуют, так что до начала его работы бывает сложно определить, чей он – проправительственный или оппозиционный», - отметил эксперт.

Он с достаточным скептицизмом отнесся к возможности создания оппозицией своей программы. «Уже год назад объявлялось, что будет составлена некоторая «народная программа», но ничего так и не было представлено. Сейчас, скорее всего, будет то же самое», - подчеркнул он.

Российская сторона арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и главным управлением охраны России. Ранее партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя. В начале 2022 года было подписано соглашение о передаче России госдачи "Пицунда". Участники акции протеста в Сухуме в сентябре 2022 года призвали депутатов Народного собрания не допустить ратификации соглашения.

То, что известно о госдаче "Пицунда", можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как передача "Пицунды" России стала причиной протестов в Абхазии".

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