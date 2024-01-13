Боец из Чечни убит в военной операции

13 января 2024, 23:26

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Зелимхан Асалаев погиб в зоне боевых действий, сообщил член общественной палаты России Иса Сардалов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 170 военных из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", командир взвода "Ахмат" Адам Садулаев, а также Магомед Бачаев, Имам Идалов и Зелимхан Хажиханов убиты в зоне боевых действий на Украине. С начала российской военной операции официально подтверждена гибель там как минимум 169 бойцов из Чечни.

Зелимхан Асалаев погиб в военной операции на Украине 16 декабря 2022 года, сообщил член Общественных палат России и Чечни Иса Сардалов. Асалаев после школы окончил Грозненское педучилище, однако стал работать в полиции - в 2016 году его приняли на службу в Отдел внутренних дел Старопромысловского района Грозного. После начала военной операции Асалаев перевелся в структурное подразделение Минобороны и отправился в зону боевых действий. Зелимхану было 35 лет, у него остались жена и дети, сообщил Сардалов в соцсети "ВКонтакте", отчитываясь об открытии парты героя Асалаеву в школе села Мекен-Юрт, где учился погибший.

Сардалов в своем сообщении называет Асалаева Зелимханом, на парте героя, фотография которой приложена к публикации, его имя написано как Залимхан.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 170 бойцов из Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 147 из них, о гибели еще 23 военных Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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