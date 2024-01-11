Подтверждена гибель на Украине четверых уроженцев Чечни

11 января 2024, 05:51

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Командир взвода "Ахмат" Адам Садулаев, а также Магомед Бачаев, Имам Идалов и Зелимхан Хажиханов убиты в зоне боевых действий на Украине. С начала российской военной операции официально подтверждена гибель там как минимум 169 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", Турпал-Али Мицаев стал 165-м жителем Чечни, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Гибель еще четырех уроженцев Чечни на Украине официально подтверждена отчетом грозненского департамента образования об открытии в школах так называемых “парт героя”. Их имена названы в публикации про “очередные мероприятия патриотической направленности” в официальном Telegram-канале ведомства.

Согласно публикации, на Украине погибли командир взвода «Ахмат» Адам Садулаев, сотрудник МВД Магомед Бачаев, доброволец Имам Идалов и военнослужащий неназванного подразделения Минобороны РФ Зелимхан Хажиханов. Все они были выпускниками разных школ Грозного.

Грозненец Адам Садулаев родился в 1990 году, до отправки на фронт служил в Шатойском РОВД, на Украине командовал взводом в полку “Север-Ахмат”, отмечает 10 января издание “Кавказ.Реалии”*.

Уроженцу Грозного Магомеду Бачаеву, по данным издания, было 25 лет, он был убит в Бахмуте 27 июля. До отправки на фронт также служил в органах внутренних дел.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 169 бойцов из Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 146 из них, о гибели еще 23 военных Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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