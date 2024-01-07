Турпал-Али Мицаев. Стоп-кадр видео со страницы в Instagram (деятельность компании Meta, которой принадлежит соцсеть, запрещена в России) ЧГТРК "Грозный" от 06.01.24, https://www.instagram.com/p/C1xI3OGRWVK/

07 января 2024, 23:07

Боец из Чечни убит в военной операции

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Турпал-Али Мицаев погиб в зоне боевых действий на Украине. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель там как минимум 165 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", Асламбек Аслаханов стл 164-м жителем Чечни, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Доброволец Турпал-Али Мицаев погиб в зоне военных действий на Украине. В администрации Веденского района его родным передана награда "Герой Чечни", а на доме, где жил Мицаев, установлена памятная табличка, сообщила 6 января чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" на своей странице в Instagram*.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 165 бойцов из Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 142 из них, о гибели еще 23 военных Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Мэрия Грозного сообщила о гибели четырех бойцов на Украине", "Власти сообщили о гибели в военной операции трех бойцов из Чечни", "Двое силовиков из Чечни погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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