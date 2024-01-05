Ереван назвал число жертв последней войны за Карабах

05 января 2024, 05:52

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В результате боевых действий Азербайджана в Нагорном Карабахе 19-20 сентября погибли 223 человека, в том числе 25 мирных жителей, среди убитых есть жертвы издевательств, сообщил глава Следкома Армении.

"Кавказский узел" писал, что 19-20 сентября Баку провел в Карабахе масштабные боевые действия и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. После договоренности о разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха и прекращения боев практически все жители непризнанной республики - более 100 тысяч человек, - покинули ее, выехав в Армению. Во время массового исхода армян из Карабаха не менее 64 человек погибли в пути, сообщил Следком Армении 31 октября.

С 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. Указ от 28 сентября, как пояснял он сам, был подписан ради спасения жизни граждан.

Следственный комитет Армении установил число жертв боевых действий, начатых в сентябре Азербайджаном в Нагорном Карабахе. По словам главы ведомства Аргишти Кярамяна, непосредственно в результате боев погибли 223 человека: в это число входят военнослужащие Армии обороны Нагорного Карабаха и 25 мирных жителей, пятеро из которых несовершеннолетние.

Пострадавшими в результате боевых действий стали 244 человека, в том числе 76 гражданских, среди которых десять несовершеннолетних. Кроме того, пропавшими без вести в ходе боев числятся 20 человек - пятеро мирных жителей и 15 военных, заявил Карамян в эфире Общественного телевидения Армении.

Глава Следкома Армении добавил, что эксперты зафиксировали “около 20 случаев глумления над телами” погибших карабахских армян, отмечает 4 января информагентство “Новости-Армения”.

Отдельно ведомство фиксирует случаи смерти армян Карабаха в результате вынужденного исхода: около 70 гражданских жителей региона умерли по дороге в Армению или вскоре после прибытия. «Это, в основном, обусловлено эмоциональным воздействием, которому подверглись наши соотечественники в результате проводимой Азербайджаном политики», - сказал руководитель ведомства.

В плену у Азербайджана, по данным Карамяна, в сентябре оказались 17 человек, среди которых карабахские чиновники, военные и гражданские лица. Всего же азербайджанская сторона признает удержание 23 армян, пояснил он.

«Мы располагаем также фактическими данными о насильственном исчезновении 32 лиц после 44-дневной войны (2020 года)», - добавил Аргишти Карамян, уточнив, что удержание этих людей в Баку отрицают.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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