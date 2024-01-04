Жители Терека добились благоустройства улицы

04 января 2024, 20:51

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Светильники заменены на одной из улиц Терека после того, как горожане пожаловались на отсутствие уличного освещения.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря 2023 года Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии сообщил, что утечки на теплотрассе в Тереке устранены после того, как жильцы нескольких многоквартирных домов пожаловались на перебои с подачей тепла.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года. В 2023 году более 30 тысяч обращений поступило жителей Кабардино-Балкарии, в основном они жаловались на работу структур ЖХХ, соцзащиты и состояние дорог, а больше всего жалоб поступило из Нальчика и Прохладного, сообщил 3 января ЦУР.

Жители Терека пожаловались на отсутствие освещения на улице Октябрьской, сообщил сегодня в своем телеграм-канале ЦУР Кабардино-Балкарии.

"Октябрьская в кромешной тьме, ни один фонарь на улице не работает", - приводится в публикации жалоба местной жительницы. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию Терского района. "Специалистами проведены электромонтажные работы. Произведена замена вышедших из строя 15 ламп на экономичные светодиодные. Кроме того, проведен ремонт четырех осветительных приборов. Наружное освещение приведено в нормативное состояние", - говорится в публикации.

Напомним, Центр управления регионом неоднократно отчитывался о реакции на обращения жителей и других населенных пунктов Кабардино-Балкарии. Так, 23 декабря 2023 года ЦУР сообщил, что в Прохладном заменен участок канализационной сети после жалоб горожан на неполадки с канализацией.

В начале декабря 2023 года уличные светильники были установлены на одной из улиц Нальчика после того, как местные жители пожаловались на неудобства от неосвещенной дороги.

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