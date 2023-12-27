Жильцы многоквартирных домов в Тереке добились ремонта теплотрассы

27 декабря 2023, 08:44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Утечки на теплотрассе в Тереке устранены после того, как жильцы нескольких многоквартирных домов пожаловались на перебои с подачей тепла, сообщили власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии сообщил, что подача тепла в дома на проспекте Эльбрусском в Тырныаузе возобновлена после жалоб горожан и ремонта теплотрассы. Уже несколько недель не решены проблемы с отоплением и по другим адресам, указали в комментариях жители Тырныауза.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

Жильцы многоквартирных домов в Тереке пожаловались в соцсетях на перебои с теплоснабжением, сообщил вечером 26 декабря в своем телеграм-канале ЦУР Кабардино-Балкарии. "Очень много семей с детьми, с пожилыми людьми остались без тепла. Решите наш вопрос поскорее", – приводятся в публикации слова местной жительницы. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию Терского района. "Специалисты установили, что причиной перебоев с отоплением стала сложная авария на участке теплотрассы по ул. Кабардинская. В результате аварии были обесточены 4 многоквартирных дома. Проведены работы по устранению утечек на теплотрассе. Тепло в дома подается в штатном режиме", - говорится в сообщении.

По состоянию на 08.36 мск, под публикацией не размещено ни одного комментария.

Напомним, Центр управления регионом неоднократно отчитывался о реакции на обращения жителей и других населенных пунктов Кабардино-Балкарии. Так, 23 декабря ЦУР сообщил, что в Прохладном заменен участок канализационной сети после жалоб горожан на неполадки с канализацией.

1 декабря ведомство сообщило, что в селе Шалушка после жалоб жителей на перебои водоснабжения рабочие устранили прорыв водопровода и заменили поврежденные трубы. Ранее после жалоб жителей на отсутствие воды был заменен участок водопровода в селе Кременчуг-Константиновское Баксанского района, сообщил 26 ноября ЦУР.

В начале декабря уличные светильники были установлены на одной из улиц Нальчика после того, как местные жители пожаловались на неудобства от неосвещенной дороги.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.