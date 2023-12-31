Лидер партии "Сила Родины" задержан в Ереване

31 декабря 2023, 11:02

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Силовики задержали в аэропорту Еревана лидера партии "Сила Родины" Тиграна Арзаканцяна, у которого обнаружили патроны к огнестрельному оружию.

Сотрудники безопасности аэропорта "Звартноц" в Ереване задержали 57-летнего председателя партии "Сила Родины" Тиграна Арзаканцяна.

В его сумке обнаружено 16 патронов к огнестрельному оружию неизвестного типа, передал сегодня News.am.

Сотрудники МВД доставили Арзаканцяна в Следком Армении, где в отношении него возбуждено уголовное дело. Председатель партии "Сила Родины" планировал вылететь из Еревана в Дубай, отметил сегодня Shamshyan.com.

"Кавказский узел" также писал, что 7 ноября бывший депутат парламента Армении Арагац Ахоян был задержан после того, как разместил в соцсети публикацию с призывом к насилию.

Напомним, политическая обстановка в Армении обострилась после того, как по итогам боевых действий 19-20 сентября Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана. В частности, в Ереване проходили акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Участники акций также требовали внимания международных структур к ситуации в Нагорном Карабахе.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" опубликована справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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