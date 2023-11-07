07 ноября 2023, 10:09

Политик Арагац Ахоян задержан в Армении за призывы к насилию

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Бывший депутат парламента Армении Арагац Ахоян задержан после того, как разместил в соцсети публикацию с призывом к насилию.

Силовики задержали бывшего депутата парламента Армении Арагаца Ахояна.

О том, что Ахоян был задержан за то, что опубликовал в соцсети пост с призывом к насилию, сообщили источники, передал сегодня News.am.

О задержании Ахояна также сообщил оппозиционер Ваагн Чахалян. "Пока мы радовались освобождению нескольких политзаключенных, режим стал арестовывать новых", – отметил он на своей странице в Facebook*.

"Кавказский узел" также писал, что политическая обстановка в Армении обострилась после того, как по итогам боевых действий 19-20 сентября Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана. В частности, в Ереване проходили акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Участники акций также требовали внимания международных структур к ситуации в Нагорном Карабахе.

Напомним, 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" опубликована справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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Примечание:

"Миссия ООН оценила помощь беженцам из Карабаха", "Беженцев из Нагорного Карабаха возмутили списания финансовой помощи в счет кредитов", "Миссия ООН второй раз посетила Карабах".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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