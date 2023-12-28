Мэрия Грозного сообщила о гибели четырех бойцов на Украине

28 декабря 2023, 23:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ислам Абекеров, Али Абубакаров, Имран Хатуев и Зелимхан Алханов погибли на Украине, сообщила мэрия Грозного. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 162 военных из Чечни.

"Кавказский узел" писал, что к 27 декабря власти и силовики сообщили о гибели на Украине 158 жителей Чечни.

Мэрия Грозного сообщила сегодня о передаче высших званий Чеченской Республики – "Герой Чечни" родным нескольких бойцов, погибших в ходе военной операции на Украине.

В Шейх-Мансуровском районе Грозного посмертные награды передали родным добровольцев Ислама Абекерова и Али Абубакарова. Ислам Абекеров погиб в начале апреля 2022 года. У него остались жена и трое сыновей, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале мэрии.

В префектуре Висаитовского района награды передали родным добровольцев Имрана Хатуева и Зелимхана Алханова, которые погибли под Мариуполем, указано в сообщении.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 162 жителей Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 139 из них, о гибели еще 23 военных глава республики Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен.

Всего власти и силовики на 21.30 мск 2 декабря сообщили о гибели на Украине как минимум 3161 военных с юга России, в том числе 1548 – из СКФО и 1612 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.