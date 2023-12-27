Дагестанские журналисты связали арест депутата горсобрания Кизилюрта с делом против главы города

27 декабря 2023, 23:53

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Дело против депутата горсобрания Кизилюрта Гамзата Шихабудинова об убийстве отца и сына Сиражудиновых в 2006 году имеет непосредственную связь с арестом главы Кизилюрта Магомеда Магомедова, который может стоять за рядом громких преступлений. Версия силовиков выглядит правдоподобной, но в деле должны быть и иные соучастники, отметили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

"Кавказский узел" писал, что пять человек арестованы по делу об убийстве отца и сына Сиражудиновых в 2006 году, среди них депутат горсобрания Кизилюрта Гамзат Шихабудинов. По версии следствия, преступной группировкой руководил ранее арестованный по делу о хищении мэр Кизилюрта Магомед Магомедов.

Мирза Сиражудинов и его 12-летний сын были убиты у придорожного кафе на трассе Ростов — Баку 3 августа 2006 года. Следствие установило, что шесть членов организованной группы, которой руководил Магомед Магомедов (в последние годы — мэр Кизилюрта, был задержан в начале октября текущего года), обстреляли Сиражудинова из автоматов. Он и его сын получили ранения, несовместимые с жизнью, еще один человек, находившийся рядом, получил касательное ранение бедра, проинформировал 26 декабря "Коммерсант".

О депутате городского собрания Кизилюрта Гамзате Шихабудинове практически ничего неизвестно, он находился по большей части «в тени», считает заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

Магомедов считает правдоподобной версию следствия. "У меня не вызывает сомнения версия следствия о причастности к убийству 17-летней давности", - отметил Магомедов.

По его словам, покушение на убийство бывшего мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова известного как "Большой Махач" (с 2004 года возглавлял Гергебильский район, с 2012 года - Минспорта Дагестана, с 2021 года - стал главой Кизилюрта - прим. "Кавказского узла") и убийство бизнесмена Мирзы Сиражудинова предположительно находилось в рамках одного "оперативного и следственного материала". Журналист предположил, что изначально было понятно, "кто это мог сделать". "Какие-то дополнительные детали скорее всего были уточнены непосредственно у Магомеда Магомедова, поэтому, на мой взгляд, в этом случае правоохранительные органы пошли именно по тем адресам", - пояснил Магомедов.

Задержание депутата Кизилюрта напрямую связано с задержанием бывшего мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова, "Большого Махача", и правоохранительные органы назовут в рамках связанных дел еще определенное количество фамилий, уверен Магомедов.

3 октября стало известно о задержании главы Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях в бытность его главой Минспорта Дагестана. 4 октября суд поместил Магомедова под стражу на два месяца. 5 октября стало известно, что суд арестовал руководителя управления физкультуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбега Махачева, который проходит по делу о растрате вместе с арестованным мэром Кизилюрта Магомедом Магомедовым. Арест главы Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищениях в бытность его главой Минспорта Дагестана является результатом конфликта элит. В период руководства республикой Рамазаном Абдулатиповым Минспорта получало большое финансирование, отметили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты. По данным журналистов "Черновика", прозвище "Большой Махач" бывшего главы Минспорта Дагестана не связано с криминалом. Магомедов получил прозвище еще в родном селе, где было два Магомеда Магомедовых, и чтобы различать их, сельчане прозвали бывшего министра "Большим Махачем", так как он был старше, а другого сельчанина тоже Магомеда Магомедова - "Маленьким Махачем", так как он был младше.

Шихабудинов был известен и в городе, и в Кизилюртовском районе как предприниматель и бизнесмен, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. "На тот момент таких людей было достаточно много, и они были у всех на слуху", - отметил журналист.

Версия следствия о причастности депутата к убийству 17-летней давности высказывалась и ранее, информация об этом имелась также и в СМИ. Убийство тогда связывали с расширением сферы влияния тогдашнего главы Гергебильского района Магомеда Магомедова, "Большого Махача", на Кизилюртовский район и обострением на этом фоне отношений между различными группировками, отметил Фатуллаев. "И круг людей причастных к этому и подобного рода преступлениям достаточно широк", - предположил журналист.

Он предположил, что Магомедова и других также подозревают в причастности к убийству супруги убитого бизнесмена Сиражудинова. "Супруга убитого Сиражудинова, которая поклялась отомстить за убийство мужа и сына, по некоторым данным организовала взрыв машины, начиненной взрывным устройством для того, чтобы ликвидировать Большого Махача, но взрыв пришелся на другую машину пострадали люди, а сам "Большой Махач" остался жив", - отметил Фатуллаев. После покушения на Магомедова она была убита, отметил Фатуллаев.

"Я думаю, что вся эта группировка полностью вычищается и те версии, которые выдвигают следственные органы, практически на сто процентов верны", - подчеркнул Фатуллаев.

"Кавказский узел" писал, что 28 сентября 2011 года на развилке автодорог Куппа - Гергебиль на окраине селения Ташкапура Левашинского района неизвестный привел в действие бомбу, заложенную в автомобиль "Жигули". Взрыв произошел в тот момент, когда к машине подошли сотрудники полиции для проверки. Пострадали машины из кортежа главы Гергебильского района. По заявлению Следственного комитета РФ, при взрыве погибли восемь человек: полицейский и семь гражданских, в том числе и 11-летняя девочка. Ранения получили шесть сотрудников полиции. Следствие сообщало тогда, что в качестве основной версии рассматривается покушение на главу Гергебильского района Дагестана Магомеда Магомедова.

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