Северная Осетия стала лидером на юге России по объему помощи аграриям

17 декабря 2023, 16:14

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Правительство России направило восьми регионам СКФО и ЮФО более 1,2 миллиарда рублей на создание и развитие аграрных предприятий. Лидером среди регионов юга страны по объему бюджетной помощи стала Северная Осетия, опередив Кубань и Чечню, получивших на эти цели наибольшие суммы в 2022 году.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал Стратегию социально-экономического развития СКФО до 2030 года. В регионах СКФО с учетом санкций было решено в первую очередь развивать сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру и туристические объекты.

15 июня 2021 года Михаил Мишустин констатировал провал программы развития Северного Кавказа. По его словам, вложение государственных средств в развитие СКФО оказалось неэффективным. Чиновники тогда отчитались о подготовке новой стратегии развития региона.

Правительство России дополнительно направило четырем регионам Северного Кавказа более 1,025 миллиарда рублей для возмещения части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, сообщает сегодня "РБК-Кавказ".

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, самый большой размер трансферта будет направлен в Северную Осетию – 675,6 миллиона рублей. Чечня получит 188,1 миллиона рублей, Кабардино-Балкария - 126,7 миллиона рублей, Ставропольский край - 36 миллионов рублей.

"Выделенные средства покроют часть расходов на строительство и ремонт молочных ферм, хранилищ сельхозпродукции, центров селекции, семеноводства и племенного дела… Решение направлено на развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности страны. Оно позволит предоставить аграриям дополнительные мощности для наращивания производства, чтобы они продолжили в полном объёме обеспечивать граждан качественными продуктами питания", - говорится в публикации правительства.

Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 15 декабря. Источником средств стал резервный фонд кабмина, отмечается в сообщении.

Помимо четырех регионов СКФО, четыре региона ЮФО также названы получателями помощи из федерального бюджета. Так, аграриям Краснодарского края решено направить 86,8 миллиона рублей, Волгоградской области – 77,9 миллиона рублей, Ростовской области – 17,1 миллиона рублей, Адыгеи - 12,2 миллиона рублей, указано в тексте постановления.

В 2022 году получателями средств на эти цели стали семь регионов СКФО и ЮФО. При этом в СКФО больше всего денег было выделено Чечне – 438,6 миллиона рублей, указано в тексте аналогичного распоряжения, датированного 29 ноября 2022 года и опубликованного на сайте правительства.

Кабардино-Балкарии на создание и модернизацию предприятий АПК было направлено в 2022 году 389,8 миллиона рублей, Ставрополью – 63,4 миллиона, Северной Осетии – 26,7 миллиона рублей.

В Южном федеральном округе в 2022 году по объему этой помощи лидировала Кубань (517,5 миллиона рублей). Адыгее было выделено 75 миллионов рублей, Волгоградской области – 65,4 миллиона рублей.

Напомним, Минфин России инициировал в конце ноября проект постановления, согласно которому главам Чечни, Дагестана и Ингушетии следует лично отвечать за дефицит бюджета и отчитываться о расходах под угрозой лишения дотаций. Инициатива Минфина о личной ответственности глав ряда регионов за дефицит бюджета выглядит достаточно сомнительной в части исполнения, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В 2021 году Дагестан и Чечня вошли в число крупнейших получателей бюджетных трансфертов в России. Эти данные следуют из запланированных бюджетом цифр, в частности, о дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, общая сумма которых составит 718 миллиардов рублей, указало РБК. По информации издания, Дагестану в 2021 году было выделено больше всего денег - 72,9 миллиарда рублей - на выравнивание бюджетной обеспеченности. В лидерах также Чечня, которой выделено 33,5 миллиарда рублей.

Северный Кавказ с каждым годом получает все больше денег из Москвы, указали в октябре 2021 года экономисты. На республики Северного Кавказа приходится 10-11% всех трансфертов, выделяемых субъектам России по различным направлениям, сказала, в частности, профессор МГУ, доктор экономических наук Наталья Зубаревич. Дотации с учетом сумм на душу населения позволяют большинству регионов СКФО лишь "сводить концы с концами", отметил кандидат экономических наук Михаил Чернышов.

Наталья Зубаревич в 2017 году рассказала "Кавказскому узлу", что адекватно оценить социально-экономическую ситуацию на Кавказе сложно из-за высокой доли теневой экономики в этих регионах. Полный текст интервью "Зубаревич: На Кавказе Кремль считает не рубли, а риски" опубликован на "Кавказском узле".

Бюджетные дотации - не единственный источник финансирования Чечни. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

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