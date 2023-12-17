Мэрия Грозного сообщила о гибели двух бойцов в ходе спецоперации

17 декабря 2023, 04:21

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В ходе спецоперации на Украине погибли Ислам Тарамов и Бислан Губаев, сообщила мэрия Грозного. С начале спецоперации официально подтверждена гибель в ней как минимум 150 военных из Чечни.

"Кавказский узел" писал, что 15 декабря стало известно о гибели на Украине Тимерлана Исаева, Хаж-Магомеда Джамалова и Абдулбека Тарамова. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 148 военных из Чечни.

Мэрия Грозного сообщила в своем телеграм-канале 16 декабря о церемонии передачи медалей героя Чеченской республики семьям погибших бойцов. Среди тех, чьим семьям передали медали - бойцы Ислам Тарамов и Бислан Губаев.

Семье Ислама Тарамова медаль вручили в префектуре Висаитовского района. По данным властей, он был военнослужащим министерства обороны Российской Федерации. Погиб в первый месяц специальной военной операции в ходе выполнения боевых задач. Награжден орденом мужества посмертно.

В ходе боевых действий в Мариуполе погиб Бислан Губаева, который ушел в СВО добровольцем. Погиб в конце марта прошлого года, посмертно награжден орденом мужества. Его семье передали медаль героя Чеченской республики в префектуре Шейх-Мансуровского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 150 бойцов из Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 125 из них, о гибели еще 23 военных Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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