Карабахские беженцы назвали налог на сдачу квартир препятствием для жизни в Армении

08 декабря 2023, 23:53

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Массового роста цен в связи с введением налога с арендодателей пока не наблюдается, рассказали в агентстве недвижимости. Карабахские беженцы высказали опасения, что в связи с возможным ростом арендной платы в отсутствие стабильных доходов они могут остаться без жилья.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Одной из главных проблем для беженцев стала недоступность арендного жилья и отсутствие работы с достойной оплатой труда. Государственная денежная помощь, по словам переселенцев, едва покрывает арендную плату за жилье. С 1 декабря в Армении вступил в силу закон о налогообложении владельцев недвижимости, сдающих жилье в аренду. Карабахские беженцы высказали опасения, что стоимость аренды жилья в связи с этим вырастет.

Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении – им предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги, сообщили в министерстве труда и социальных вопросов.

В одном из агентств по продаже и аренде недвижимости в Ереване корреспонденту "Кавказского узла" рассказали, что "пока тревожных звонков от жильцов арендованных квартир не поступало", а со стороны государства "проверки не начинались".

"Жильцы не жаловались на владельцев. В любом случае, если при аренде жилья был заключен договор, нотариально заверенный, потому до окончания срока аренды указанный в договоре, жильцам не стоит волноваться. Может, арендодатели так же это понимают, поэтому никакого шума на рынке недвижимости не наблюдается. Хотя не исключено, что шума нет, так как еще не начались проверки и поиск нарушителей", - сказала брокер Нонна Акопян.

Она добавила, что "повышения арендной платы за жилье также не наблюдается, но не исключено, что к туристическому сезону, или в зависимости от политической ситуации в России, цены опять вырастут". "Год назад цены на аренду жилья сильно выросли, когда в Армению начали приезжать российские граждане - скажем, квартира за 100 тысяч драмов стала стоить 250 -300 тысяч драмов. К лету этого года, цены понизились на 20%, но случилась сентябрьская война, депортация карабахцев, и цены на аренду жилья опять выросли. В декабре эта тенденция прекратилась. И даже есть предположения, что опять будет спад на 20 процентов. А как повлияет госрешение о налогообложении на арендодателей, будет видно со временем", - сказала брокер.

Этот закон только увеличит цены на аренду квартир, в результате пострадают переселенцы из Нагорного Карабаха, отметила сотрудник Государственной Налоговой службы Нагорного Карабаха Цовинар Григорян. "Если закон направлен на регулирование аномального растущих цен, то лучше установить годовой порог дохода, в случае повышения которого арендодатель будет обязан платить налог. Только в этом случае можно будет регулировать эту аномальную инфляцию. Мы должны потребовать изменения закона, иначе мы останемся без жилища", - отметила Григорян.

Опасения у беженцев в связи с решением правительства о введении подоходного налога за сдачу жилья в аренду возникли не зря, сказала главный редактор издания "Дизак" Гадрутского района Нагорного Карабаха Лиана Петросян.

"Ко мне регулярно обращаются наши переселенцы и сообщают, что арендодатель поставил им условие: либо они платят 10-процентный подоходный налог, либо они освобождают квартиру. Возникает вопрос: кто решил, что реальный доход владельца жилья должен обеспечивать бездомный беженец – то есть платить и аренду, и еще дополнительно 10 процентов налога, а в противном случае оказаться на улице в зимнюю стужу", - отметила Петросян.

По ее словам, беженцев не должно касаться, как правительство будет выявлять нечестных арендодателей.

Впечатление, что власти Армении специально создают невыносимые условия для беженцев, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист, беженец из Степанакерта Давид Гарибян.

"Правительство Армении делает все, чтобы арцахский (карабахский) вопрос был окончательно закрыт – нет арцахцев (карабахцев), а значит нет такой проблемы. Также делается все, чтоб настроить жителей Армении против беженцев. Но здесь трудно, так как сознательных и порядочных людей много", - отметил Гарибян.

Он добавил, что "если есть договор об аренде, то в случае непонимания или давления от владельца квартиры, можно обратиться в суд".

По его словам, уже есть сообщения, что владельцы квартир требуют, что жильцы, если их спросят, называли меньшую сумму, чем платят на самом деле, чтоб налог был меньше. "Пока, как юрист я советую им отказываться от таких предложений, так как они могут стать соучастниками <преступления>. Но факт в том, что беженцы каждый день сталкиваются с новыми трудностями, а решение о налогообложении владельцев влияет только на социальное положение и моральное состояние беженцев из Арцаха. Почему такое решение не было принято год назад, когда Армения переполнилась гражданами из России?" - сказал Гарибян.

Семья Анаиды Мирзоян состоит из 12 человек - она с мужем, престарелые родители, и дети. До войны 2020 года семья жила в городе Шуши (азербайджанское название - Шуша, прим. "Кавказского узла") Шушинского района Нагорного Карабаха. Когда город перешел под контроль Азербайджана, им предоставили временное проживание в одной из гостиниц Степанакерта. В результате депортации, оказались в городе Масис (Армения). Муж и младший ребенок попали в больницу – операция на сердце. Снимают частный дом с частичными бытовыми условиями.

"Так как у нас большая семья, мы сняли частный дом. За октябрь, первый месяц проживания мы смогли заплатить. Но так как были больницы, взрослые дети не могут найти работу, а взрослые не получили пенсии, нам нечем заплатить за аренду. Наши сбережения закончились еще за три года в Степанакерте – потратили на лечение младших детей", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, каждый месяц власти города им предоставляют продукты – масло, крупы, сахарный песок, макароны, что по ее словам, "однообразно, но зато не голодаем". "Хорошо, что владелец дома оказался порядочным человеком. Он вошел в нашу ситуацию, не стал требовать денег, или выгонять на улицу. Пришел, увидел, что дом в чистоте, дети ничего не ломают, успокоился, и ушел. Лишь сказал, чтобы спокойно жили, он понимает нашу ситуацию. Но мы не собираемся пользоваться его добротой. Скоро детей в садик устроим, и все вместе, кто старше 16 лет, будем искать работу. И надеемся, что старики начнут наконец-то получать пенсию", - поделилась Мирзоян.

Семья Бори Геворгян из Мартунинского района проживает в пансионате одной из Араратской области Армении. С мужем она растит троих детей. Средний ребенок нуждается в регулярном медицинском обследовании и лечении из-за проблем с почками. Он рассказал, что первый месяц жили на съемной квартире, но из-за отсутствия работы вынуждены были переехать в пансионат, где все удобства общие. "Но я не жалуюсь. Потому, что те небольшие деньги, которые нам выдало правительство и немного выслали родственники из России, мы направили на лечение дочери. А еще недавно наша родственница попросила нас приютить на пару дней ее детей, так как владелец квартиры повысил цену, а они не в состоянии платить больше той суммы, что была", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Беженец Армен Саруханян заметил, что владелец квартиры, которую он арендует, пока никак не отреагировал – не звонил, не приходил, и плату за квартиру взят столько же, как и в прошлые месяцы. "Может, после новогодних праздников решил поговорить на эту тему? Но я и сам еще не решил, сколько готов уступить. Так что все зависит от отношения владельца квартиры", - сказал мужчина.

Он добавил, что лишь недавно нашел работу, и должен прокормить и вырастить троих детей, поэтому каждый драм он откладывает на образование детей, и не может позволить лишние траты.

"Я уже присматриваю квартиру или дом. Чтоб при случае, моя семья не осталась на улице. Но если арендодатель не заговорит о налоге, то и переезжать не будем", - заключил Саруханян.

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