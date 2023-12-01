Закон о налоге с арендной платы за жилье встревожил карабахских беженцев

01 декабря 2023, 01:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Закон о налогообложении владельцев недвижимости, сдающих жилье в аренду, вступает в силу в Армении с 1 декабря. Беженцы из Нагорного Карабаха встревожены, что стоимость аренды жилья в связи с этим вырастет.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Одной из главных проблем для беженцев стала недоступность арендного жилья и отсутствие работы с достойной оплатой труда. Государственная денежная помощь, по словам переселенцев, едва покрывает арендную плату за жилье.

Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении – им предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги, сообщили в министерстве труда и социальных вопросов.

Согласно решению правительства Армении, с 1 декабря все арендодатели в стране обязаны платить налог на доход, полученный от сдачи недвижимости в аренду. «Подоходный налог, рассчитанный за каждый налоговый год, должен быть уплачен в государственный бюджет к третьему кварталу следующего года по ставке 10% от дохода. В случае задержки уплаты, за каждый день начисляется пеня в размере 0,04%. В случае неуплаты налога начисляется штраф в размере 5% от кадастровой стоимости, но не более 500 тысяч драмов. В случае повторной неуплаты - штраф в размере 10%, но не более миллиона драмов», - проинформировали в налоговой службе Армении.

Арендодатели уже готовятся повысить арендную плату для квартиросъемщиков, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" беженцы из Нагорного Карабаха. Многодетная семья Анны Гаспарян из Степанакерта обосновалась в городе Абовян, арендуя жилье за 250 тысяч драмов в месяц. «Арендодатель поставил условие, что до весны цена не изменится, но с марта он повысит до 300 тысяч драмов, так как за отопление с приходом теплых дней не придется платить», - рассказала она.

По словам женщины, после известия о налогах арендодатель выразил намерение изменить первоначальные договоренности. «На днях он позвонил, выразил недовольство, что арендодателей обложили налогами. Сказал, что на днях приедет обсудить что-то очень важное. Я подозреваю, что он будет говорить о налогах и повышении арендной платы. Очень переживаю - если он поднимет цену, нам придется искать новое жилье. У нас работает только один член семьи и денег еле хватает на жизнь», - посетовала Анна.

Арендодатели в ответ на решение о налогобложении повысят текущие арендные ставки минимум на 10%, в результате чего карабахским беженцам придется искать жилье в наиболее отдаленных регионах страны с самой низкой стоимостью жилья, предположил Паргев Аракелян.

«Я подозреваю, что власти Армении пытаются загнать беженцев Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) в отдаленные регионы близ границы с Азербайджаном, где большие проблемы с занятостью и небезопасно. Также создают трудности, чтобы беженцы покинули Армению. У меня такое впечатление от всех этих решений», - сказал мужчина.

Аракелян снимает жилье на окраине Еревана и он единственный работающий человек в своей семье. «У меня маленькие дети, жена и родители-пенсионеры. Я строитель, а в Ереване много строительных площадок, потому я легко нашел работу, а вечерами занимаюсь грузоперевозками. Еще в Ереване нам удобно, так как родителям необходимо качественное лечение, а в приграничных районах этого нет. Нам необходимо жить в городе, но цены на жилье очень высокие, а с введением налогов я ожидаю новых повышений», - пояснил беженец.

Репатриант Вреж Согомонян уже несколько лет живет в Армении, арендуя жилье в Ереване. По словам мужчины, за шесть лет он сменил три квартиры. «Мне уже намекали, что арендодатели опять повысят цены, чтобы компенсировать свой ущерб от новых налогов. Власти, видимо, хотели урегулировать рынок недвижимости, однако это вызвало проблемы для нас, арендаторов жилья. Вначале хозяйка предложила скрыть, что я снимаю у нее жилье, но я предположил, что соседи могут донести. Она ушла в задумчивости, ожидаю, что опять повысит аренду. Как буду выходить из ситуации, пока не решил», - рассказал юноша корреспонденту "Кавказского узла".

Вреж напомнил, что в течение последних полутора лет цены на аренду жилья в Армении уже не один раз повышались. «В Армении с приездом российских граждан с февраля прошлого года сильно выросли цены на аренду жилья. А с появлением депортированных из Арцаха в сентябре 2023 года цены снова повысились. Хозяйка квартиры мне сказала, что повышает цену, иначе мне придется освободить квартиру. Пришлось согласиться на ее условие. Сейчас плачу 180 тысяч драмов, это очень дорого», - рассказал юноша корреспонденту "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.