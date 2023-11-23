Отсрочка выплаты пенсий поставила карабахских беженцев на грань выживания

23 ноября 2023, 01:25

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Беженцы из Нагорного Карабаха вынуждены тратить на аренду жилья все средства из государственной поддержки и испытывают большие проблемы с трудоустройством. Без пенсий и социальных пособий, которые власти обещают выплатить только в декабре, людям не хватает средств даже на самое необходимое, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" переселенцы.

Как писал "Кавказский узел", жители Нагорного Карабаха, которые вынужденно покинули свои дома после сентябрьской военной операции Азербайджана, 6 ноября потребовали на акции в Ереване восстановить их социальные выплаты. Правительство Армении взяло на себя обязательство выплачивать пенсии и пособия переселенцам из Нагорного Карабаха, которые зарегистрировались в Армении. Среди беженцев насчитывается около 15 тысяч пенсионеров. Пособия ушли на оплату жилья и покупку вещей первой необходимости, из-за отсутствия зарплаты и пенсий денег практически не осталось, а необходимость регистрации для получения пенсий создает дополнительные трудности, рассказали "Кавказскому узлу" карабахские беженцы.

К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении – им предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги, сообщили в министерстве труда и социальных вопросов.

Вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха смогут получать в Армении пенсии и социальные пособия при соблюдении соответствующих требований, заявил 21 ноября министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян на внеочередном заседании парламента, где обсуждался пакет поправок в законы "О государственных пенсиях" и "О государственных пособиях".

"Насильственно перемещенные жители Нагорного Карабаха после принятия поправок будут иметь право на получение пенсий и пособий (...) независимо от обстоятельств получения пенсии или пособия в Нагорном Карабахе, насильственно перемещенные обретут право на пенсии или пособия в Армении в порядке, установленном действующим законодательством", - сказал Мкртчян.

Пакет поправок был принят единогласно 87 голосами. Как сообщили в Минтруда Армении, законодательные изменения позволят "назначить пенсии, назначенные в Нагорном Карабахе в соответствии с законодательством Республики Армения, на основании онлайн-заявления, без перерасчета стажа", и "урегулировать процедуры, связанные с реализацией права на военную пенсию". По информации ведомства, беженцы в декабре получат пенсию за октябрь, ноябрь и декабрь, "средства на выплату пенсий выделены".

В МВД Армении "Кавказскому узлу" не смогли предоставить информацию о количестве вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, которые с 6 ноября приняли гражданство Армении; в ведомстве лишь отметили, что "их много". В МВД также не смогли сказать, сколько карабахских беженцев покинуло Армению, заявив, что "вся статистика будет официально опубликована в свое время". В то же время источник в правительстве Армении сообщил "Кавказскому узлу", что уже более 16 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха покинули страну.

Армянское правительство упростило для карабахских беженцев процедуру получения гражданства, 6 ноября начался прием документов, но переселенцы не спешат стать гражданами Армении, сообщили ранее в Миграционной службе. Необходимость оформления новых паспортов сомнительна, а сейчас приходится заниматься поиском работы и жилья, рассказали беженцы.

Теймур Петросян из Степанакерта является пенсионером более десяти лет. После вынужденного перемещения в Армению ни он, ни его жена не получают пенсию, что создает большие бытовые проблемы и сказывается на их здоровье.

"Как только мы оказались в Армении, нас положили в больницу: путь через Лачинский коридор продолжительностью в трое суток подорвал наше здоровье. Два месяца мы скитаемся по больницам, перенесли несколько операций. Лечили нас бесплатно, как беженцев из Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), некоторые лекарства нам выдавали бесплатно. Но отсутствие пенсии загнало нас в долги, так как нам необходимо было купить одежду, еду, а просить деньги у детей мы не решались, так как они сами были в поисках работы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По информации Петросяна, в декабре ему пообещали выплату пенсии только за декабрь, ноябрь и только за пять пять дней октября. Фактически пенсии за октябрь не будет, "так как правительство Армении лишь только 26 октября приняло решение начислять пенсии".

"Но даже если мы получим пенсии, нам придется отдать долги и опять сидеть без зимней одежды, то есть всю зиму просидеть дома. Правительственную помощь в размере 50 драмов мы внесем как свою долю в квартплату – мы живем с детьми в арендованной квартире за 350 драмов в Ереване, нас пять человек. Выходит, мы вместе получаем 250 тысяч драмов помощи, зарплата сына - 80 тысяч драмов. Как видите, без пенсии мы еле выживаем. С каждым месяцем ситуация для беженцев ухудшается. Если бы не такие высокие цены на жилье, то можно было бы надеяться, что мы сможем прожить в Армении, но такое положение вещей ведет большинство беженцев за черту бедности", - констатировал мужчина.

Татев Арзуманян из Аскеранского района Нагорного Карабаха рассказала "Кавказскому узлу", что в октябре ее семья жила в гостинице в Горисе, но позже вынуждена была перебраться ближе к Еревану. В столице много строительных компаний, где у мужчин больше возможностей найти работу.

"К сожалению, чем ближе к Еревану, тем дороже снимать жилье. В итоге вынуждены были снять жилье за 250 тысяч драмов. Работа, которую нашли сын и муж, низкооплачиваемая. К сожалению, в Армении зарплаты низкие в большинстве частных компаний, потому сейчас велика проблема безработицы среди беженцев. Для семей, которые вынуждены арендовать жилье, особенно малочисленных, ситуация с каждым месяцем ухудшается. Полученная финансовая госпомощь покрывает лишь 50% квартплаты. Чтобы жить на что-то, мы тратим сбережения моей матери, которые она копила себе на похороны. Что будет через пару месяцев, если мы не найдем высокооплачиваемую работу, боюсь даже представить", - сказала женщина.

Семья Беллы Налбандян из Аскеранского района арендовала жилье в городе Раздане в Армении. По ее словам "здесь цены на 40-50% ниже, чем в селах ближе к Еревану". Женщина считает, что в первоочередном порядке власти должны решить две наиболее острые проблемы беженцев - отсутствие жилья и работы. Она отметила, что в силу этих причин "желающих уехать из Армении много, и это не только беженцы, а также и местные жители".

"Даже если арендная плата будет понижена, без работы люди все равно станут бездомными. Поэтому нам нужны гибкие программы, которые позволят обзавестись жильем. Финансовая поддержка для оплаты жилья и коммунальных услуг помогает, но это временная мера. Если не решится вопрос занятости, люди не смогут нормально существовать", - считает Налбандян.

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