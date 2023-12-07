Мэрия Грозного сообщила о гибели бойца в военной операции

07 декабря 2023, 17:43

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Апти Идрисов погиб в военной операции на Украине, сообщила мэрия Грозного. С начала этой военной операции официально подтверждена гибель в ней как минимум 142 военных из Чечни.

"Кавказский узел" писал, что на Украине погибли Ибрагим Бараханов и Сулейман Закриев. Общее число жителей Чечни, гибель во время военной операции была подтверждена официально, достигло 141.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время спецоперации на Украине под Мариуполем погиб доброволец из Чечни Апти Идрисов. Посмертно он награжден орденом Мужества. Мэрия Грозного 6 декабря в своем Telegram-канале отчиталась о вручении ему медали Героя Чечни.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 142 жителей Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 119 из них, о гибели еще 23 военных глава республики Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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