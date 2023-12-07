Двое силовиков из Чечни погибли на Украине

07 декабря 2023, 06:23

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Ибрагим Бараханов и Сулейман Закриев из Грозненского района погибли в зоне проведения военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 141 силовика из Чечни.

Как информировал "Кавказский узел", 2 декабря стало известно, что на Украине погиб Мяхьди Ацаламов из села Памятой. Он стал, по меньшей мере, 139 жителем Чечни, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время спецоперации на Украине погибли Ибрагим Бараханов из села Кень-Юрт и Сулейман Закриев из станицы Первомайская. Обоим посмертно присвоены звания Героя Чечни, передала ЧГТРК "Грозный" 6 декабря на своей странице в Instagram*.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 141 жителя Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 118 из них, о гибели еще 23 военных глава республики Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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