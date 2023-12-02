02 декабря 2023, 11:39

Силовик из Шатойского района погиб на Украине

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Мяхьди Ацаламов из села Памятой погиб в зоне проведения специальной военной операции. С начала спецоперации подтверждена гибель в ходе нее не менее 139 жителей Чечни.

Как информировал "Кавказский узел", на 21 октября представители властей и силовых ведомств подтвердили гибель на Украине не менее 138 жителей Чечни.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Мяхьди Ацаламов. В школе села Памятой Шатойского района в его честь открыта мемориальная доска, сообщила администрация этой школы 21 ноября на странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 139 военных из Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 116 из них, о гибели еще 23 военных глава республики Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине семи бойцов из Чечни", "Росгвардеец из Чечни убит в ходе СВО", "Пять военных из Дагестана убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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