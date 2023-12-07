Азербайджанские чиновники отрицают существование генплана Гадрута

07 декабря 2023, 03:32

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Генеральный план развития Гадрута, которому представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики приписывают раскопки на территории церкви Сурб Арутюн (Св. Воскресения), до сих пор не готов, нигде не публиковался и не был представлен даже местным властям, заявили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября международная организация Caucasus Heritage Watch заявила, что армянская церковь Сурб Саркис оказалась разрушенной вопреки решению суда ООН после того, как Гадрутский район перешел под контроль Азербайджана. 4 декабря Госсовет Нагорного Карабаха по охране культурного наследия заявил, что Азербайджан обнародовал генплан развития Гадрута, который предусматривает раскопки на территории армянской церкви Сурб Арутюн (Св. Воскресения).

После прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. 16 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха заявили, что составили списки объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые остались на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. В городе Шуши, который по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана, потеряно более 1000 произведений искусства, сообщили 23 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха.

Азербайджанские источники не обнародовали генеральный план Гадрута и иных документов, которые предусматривали бы раскопки на территории церкви Сурб Саркис и ее албанизацию, первоисточником этой информации без указания ссылок на азербайджанские ресурсы был представитель непризнанной НКР, заявили опрошенные "Кавказским узлом" чиновники в Азербайджане.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 октября сообщил журналистам, что "генеральный план Гадрута будет представлен в течение ближайшего месяца", однако фактически такого документа до сих пор не представлено. Алиев, говоря о нем в октябре, заявлял, что ведется работа над генеральным планом поселка, перечислил планируемые работы по реконструкции, однако не упоминал ничего о раскопках и реконструкции церкви.

После этого выступления ни в одном из азербайджанских СМИ не сообщалось о каком-либо строительстве в Гадруте. На сайтах официальных ведомств, ответственных за работы по строительству и реконструкции также нет информации о готовом генеральном плане Гадрута.

"Дан старт строительству мечети в Гадруте. Фундамент мечети заложил я, и считаю, что это тоже историческое событие. В советское время большинство жителей поселка Гадрут составляли армяне, они, конечно же, не позволили бы построить здесь мечеть, да и в целом нам известно, что в советский период, во времена атеизма построить мечеть было невозможно", - приводит слова Алиева 10 октября ресурс Turkic World.

Замначальника отдела по общественно-политическим и гуманитарным вопросам исполнительной власти Ходжавендского района (поселок Гадрут, согласно административно-территориальному делению Азербайджана, входит в этот район - прим. "Кавказского узла") Ниджат Ширинов не получал никакой информации о готовом генплане Гадрута и не располагает данными о работах на каком-либо из существующих религиозных объектов в населенном пункте. Как заявил Ширинов "Кавказскому узлу", генплан Гадрута не опубликован и в администрацию района не представлен.

На сайте Госкомитета градостроительства и архитектуры Азербайджана опубликованы утвержденные генеральные планы городов и поселков - всего 51 населенного пункта по всей стране, однако Гадрута среди них нет. Связаться с представителем этого ведомства "Кавказскому узлу" не удалось.



Старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Азербайджана Фаик Исмаилов также не встречал в печати информации о готовом и представленном общественности генплане поселка Гадрут. Утверждения о планируемых работах на территории церкви в Гадруте он встречал лишь в армянской прессе и считает их не соответствующими действительности.

По информации Исмаилова, с 1992 года, когда Баку утратил контроль над Карабахом, в регионе были построены 20 армянских церквей. "До этого периода абсолютно все христианские церкви построены русскими - две церкви в городе Шуша и селе Куропаткино, - и албанцами (царство "Кавказская Албания"). Эти храмы потом, в разные годы, были арменизированы или разрушились. Под видом реставрации армянскими строителями были изменены купола в стиле армянской храмовой архитектуры, установлены армянские надписи и хачкары", - заявил он "Кавказскому узлу".

Исмаилов также напомнил, что в Азербайджане сохранился и охраняется государством армянский религиозный памятник - армянская апостольская церковь Святого Григория Просветителя в Баку.

Армяне, жившие в Карабахе, строили свои церкви, однако "общеизвестные и часто упоминаемые армянами христианские храмы и монастыри в Карабахе построены албанцами", заявил председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана Роберт Мобили корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Мобили, эти храмы, среди которых и церковь в Гадруте, в свое время принадлежали Албанской апостольской церкви, но были "арменизированы с согласия православно-русского Священного Синода". Он добавил, что существует задокументированный список религиозно-исторических памятников Азербайджана, над которыми Баку после 1992 года утратил контроль, составленный в 2015 году Госкомитетом по делам религиозных общин. В поселке Гадрут указан один христианский объект - албанский памятник (1170 год), под инвентарным номером 224, он охраняется государством.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей из Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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