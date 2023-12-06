Губернатор Астраханской области анонсировал выплаты за квартиры в обрушившемся доме

06 декабря 2023, 20:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жильцам обрушившегося дома в Астрахани будет выплачена рыночная стоимость квартир для покупки нового жилья, сообщил сегодня губернатор. По его словам, 178 человек уде получили материальную помощь.

Как писал "Кавказский узел", собственники квартир после обрушения дома в Астрахани создали инициативную группу, которая будет добиваться от властей решения вопроса о компенсациях, рассказали участники прошедшего 25 ноября собрания жильцов. Степень резонанса способна повлиять на скорость и размеры компенсаций, указали юристы. 27 ноября власти сообщили о решении снести дом.

16 ноября пожилая женщина погибла при обрушении двух подъездов пятиэтажного дома на улице Вокзальная в Астрахани. Из здания было эвакуировано более 200 человек, две семьи (пять человек) отправлены в пункт временного размещения. К 17 ноября только одна семья решила остаться в пункте временного размещения, остальные разъехались по родственникам. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что обрушение дома произошло "из-за отсутствия должного контроля со стороны проверяющих органов".

Все собственники утраченных квартир обрушившегося дома в Астрахани получат выплаты для покупки нового жилья, сообщил сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Мной принято решение о предоставлении выплат всем без исключения собственникам утраченных квартир в размере их рыночной стоимости для приобретения нового жилья. Помимо этого, уже 178 человек получили материальную помощь", - сообщил он в своем Telegram-канале.

По его словам, помощь жильцам оказывают волонтеры, которые помогали жильцам дома вывозить уцелевшее имущество и обеспечивали его сохранность, а также собирали гуманитарную помощь. Десятки добровольцев собирали гуманитарную помощь.

Напомним, следователи по делу об обрушении дома в Астрахани допрашивают работников администрации, управляющей компании и контролирующих органов, назначены экспертизы, в том числе строительно-техническая, сообщил 18 ноября Следственный комитет. Губернатор Игорь Бабушкин рассказал, что 18 ноября начаты выплаты пострадавшим, всем им также предложено жилье в маневренном фонде и другая помощь. Днем ранее Бабушкин заявил, что пострадавшие получат компенсацию в размере от 50 тысяч до 400 тысяч рублей.

Причина обрушения пятиэтажного дома в Астрахани может быть в низком качестве строительства, указал депутат облдумы Евгений Дунаев. Депутат Олег Шеин напомнил, что в этом доме уже рушилась стена. Частичный капремонт дома был сделан, а жильцы не сообщали о трещинах в стенах, возразил руководитель управляющей компании Сергей Хахалев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.