Многоэтажку в Астрахани решено снести после обрушения

27 ноября 2023, 17:02

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Отремонтировать пятиэтажный жилой дом в Астрахани невозможно после обрушения двух подъездов, здание решено снести, объявила сегодня администрация города. Решение о сносе позволяет начать оценку квартир и установить суммы выплат жильцам, пояснил вице-мэр.

Как писал "Кавказский узел", собственники квартир после обрушения дома в Астрахани создали инициативную группу, которая будет добиваться от властей решения вопроса о компенсациях, рассказали участники прошедшего 25 ноября собрания жильцов. Степень резонанса способна повлиять на скорость и размеры компенсаций, указали юристы.

16 ноября пожилая женщина погибла при обрушении двух подъездов пятиэтажного дома в Астрахани. Из здания было эвакуировано более 200 человек, две семьи (пять человек) отправлены в пункт временного размещения. К 17 ноября только одна семья решила остаться в пункте временного размещения, остальные разъехались по родственникам. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что обрушение дома произошло "из-за отсутствия должного контроля со стороны проверяющих органов".

Сегодня межведомственная комиссия решила запретить эксплуатацию жилого дома на площади Вокзальной, сообщила администрация Астрахани. "По заключению экспертов, конструкции обрушившихся третьего и четвертого подъездов находятся в аварийном техническом состоянии, присутствует потенциальный риск дальнейшего разрушения. Первый и второй подъезды таких признаков не имеют, однако техническая возможность их восстановления как жилого объекта отсутствует. Комиссия единогласно приняла решение о том, что дом подлежит сносу", - говорится в публикации в телеграм-канале мэрии.

Решение о запрете эксплуатации дома и его сносе "дает возможность двигаться дальше – запустить процедуру оценки недвижимости и впоследствии установления сумм выплат", заявил на совещании первый замглавы города Назар Кучерук.

По данным властей, к 27 ноября пострадавшими числятся 194 человека. "176 заявлений уже изучены на предмет подтверждения факта проживания в данном доме. По оставшимся 18 идет завершающий этап сбора документов. Эти граждане в подавляющем большинстве до сих пор не подтвердили право собственности, регистрации или проживания по данному адресу. Они оповещены о необходимости предоставления документов в комиссию", - говорится в публикации.

При этом собственники 34 квартир признаны полностью утратившими имущество. "Жильцы 40 квартир с помощью муниципальных властей и волонтеров вывезли личные вещи, мебель и технику по месту требования или на склад администрации города. Продолжается и расследование причин обрушения, которое ведут сотрудники Следственного комитета", - сообщила мэрия.

Напомним, следователи по делу об обрушении дома в Астрахани допрашивают работников администрации, управляющей компании и контролирующих органов, назначены экспертизы, в том числе строительно-техническая, сообщил 18 ноября Следственный комитет. Губернатор Игорь Бабушкин рассказал, что 18 ноября начаты выплаты пострадавшим, всем им также предложено жилье в маневренном фонде и другая помощь. Днем ранее Бабушкин заявил, что пострадавшие получат компенсацию в размере от 50 тысяч до 400 тысяч рублей.

Причина обрушения пятиэтажного дома в Астрахани может быть в низком качестве строительства, указал депутат облдумы Евгений Дунаев. Депутат Олег Шеин напомнил, что в этом доме уже рушилась стена. Частичный капремонт дома был сделан, а жильцы не сообщали о трещинах в стенах, возразил руководитель управляющей компании Сергей Хахалев.

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