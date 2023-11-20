Озвучены версии обрушения пятиэтажки в Астрахани

20 ноября 2023, 13:58

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Причина обрушения пятиэтажного дома в Астрахани может быть в низком качестве строительства, указал депутат облдумы Евгений Дунаев. В этом доме уже рушилась стена, напомнил депутат Олег Шеин. Частичный капремонт дома был сделан, а жильцы не сообщали о трещинах в стенах, рассказал руководитель управляющей компании Сергей Хахалев.

Как писал "Кавказский узел", следователи по делу об обрушении дома в Астрахани допрашивают работников администрации, управляющей компании и контролирующих органов, назначены экспертизы, в том числе строительно-техническая, сообщил 18 ноября Следственный комитет. Губернатор Игорь Бабушкин рассказал, что 18 ноября начаты выплаты пострадавшим, всем им также предложено жилье в маневренном фонде и другая помощь. Днем ранее Бабушкин заявил, что пострадавшие получат компенсацию в размере от 50 тысяч до 400 тысяч рублей.

16 ноября пожилая женщина погибла при обрушении двух подъездов пятиэтажного дома в Астрахани. Из здания было эвакуировано более 200 человек, две семьи (пять человек) отправлены в пункт временного размещения. К 17 ноября только одна семья решила остаться в пункте временного размещения, остальные разъехались по родственникам. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что обрушение дома произошло "из-за отсутствия должного контроля со стороны проверяющих органов".

Конструктивно здания такого проекта были рассчитаны в лучшем случае на 40 лет эксплуатации и не предполагали разбора несущих стен, указал депутат облдумы, инженер-строитель и бывший замдиректора регионального Фонда капремонта Евгений Дунаев.

"Такие дома в нынешнем возрасте небезопасны в принципе. Неспроста в Москве затеяли ту самую реновацию. В те времена о качестве не думали. Надо было сдать дом, скажем, к [советскому празднику] 7 ноября, и это делали любой ценой", - привел 17 ноября слова Дунаева "Коммерсант".

По словам депутата, контролирующие органы работают по уведомительному принципу: для того чтобы вмешался Жилнадзор или Ростехнадзор, нужно заявление жителей или управляющей компании. В противном случае ответственность за состояние общего имущества, включая трубы и стены, лежит на управляющей компании, пишет издание.

Проблемы с этим пятиэтажным домом, построенным в 1962 году, появились давно, несколько лет назад у него обваливалась стена, сообщил URA.RU депутат Астраханской облдумы Олег Шеин. По его словам, тогда жильцы были выселены из дома, но после укрепления стены им разрешили вернуться в квартиры.

"Лет 15 назад я помогал по этому дому. Вот сейчас четвертый [подъезд] рухнул, а в первом подъезде отваливалась стена. Тогда с помощью комиссии по чрезвычайным ситуациям удалось эту стену укрепить. Поэтому, в общем-то, уже выселяли людей, потом заселяли обратно", - привело 16 ноября слова Шеина издание.

За полчаса до обрушения двух подъездов в МЧС поступила информация о трещине в стене здания. На место прибыли спасатели и начали эвакуацию жильцов.

До обрушения жильцы не обращались с информацией о трещинах в управляющую компанию "Центр коммунального обслуживания", сообщил ее руководитель Сергей Хахалев. Он также опроверг информацию о том, что возможной причиной обрушения стал прорыв батарей. «Да она прямо сразу, трещина, появилась - какая батарея, ничего не текло. Сделали капремонт, фасад, крышу и электрику... Он стоит в списках капитального ремонта. Инженерные сети не успели, ничего, ни фундамент", - привела 16 ноября его слова Lenta.ru.

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