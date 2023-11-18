Губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от обрушения дома в Астрахани

18 ноября 2023, 17:18

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Сегодня начаты выплаты пострадавшим от обрушения пятиэтажки в Астрахани, всем им также предложено жилье в маневренном фонде и другая помощь, заявил губернатор Игорь Бабушкин. Следователи по делу об обрушении дома допрашивают работников администрации, управляющей компании и контролирующих органов.

Как писал "Кавказский узел", люди, пострадавшие от обрушения пятиэтажки в Астрахани, получат компенсацию в размере от 50 тысяч до 400 тысяч рублей, объявил 17 ноября губернатор Игорь Бабушкин.

16 ноября пожилая женщина погибла при обрушении двух подъездов пятиэтажного дома в Астрахани. Из здания было эвакуировано более 200 человек, две семьи (пять человек) отправлены в пункт временного размещения, сообщил Игорь Бабушкин и пообещал финансовую поддержку всем пострадавшим. 17 ноября, по его словам, только одна семья решила остаться в пункте временного размещения, остальные разъехались по родственникам.

Губернатор отчитался о начале выплат и другой помощи пострадавшим

Игорь Бабушкин сообщил, что сегодня встретился с жильцами обрушившегося дома. "С представителями всех задействованных ведомств ответили на вопросы граждан. Дали четкие разъяснения о размере и порядке выплат", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, сегодня власти "начали производить положенные выплаты". "Пострадавшим предоставляем медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь. За каждой семьей закрепляем соцкуратора для решения частных вопросов. Восстановление документов пройдет в ускоренном упрощенном порядке. Если будет необходимо, поможем перевести оперативно детей в сады и школы по месту проживания. У многих собственников действующая ипотека. Этим вопросом мы также занимаемся. Связываемся с банками по каждому индивидуальному случаю", - отчитался глава региона.

В доме было 80 квартир, в которых жило более 200 человек, сообщил он. "Всем мы уже предложили жилье в маневренном фонде. Для спокойствия собственников уточнил, что маневренный фонд – временная мера, и это не значит, что тем, кто согласится, не будут предоставлены компенсации", – написал Бабушкин.

По его словам, эксперты проведут оценку стоимости жилья и утраченного имущества для определения выкупной стоимости. "После чего люди смогут выбрать один из двух вариантов: получить либо новую квартиру, либо же денежную компенсацию за утраченное жилье", - говорится в публикации.

Жильцы двух поврежденных подъездов смогут вывезти свою технику и мебель. "Всем предоставим места для хранения, транспорт и грузчиков. В квартиры, которые представляют опасность, будут заходить спасатели со страховкой и по запросу людей выносить документы и ценные вещи. На данную минуту доступ уже организован", - сообщил губернатор.

По состоянию на 17.15 мск, под этой публикацией, как и под другими публикациями в телеграм-канале Игоря Бабушкина, не размещено ни одного комментария.

В связи с гибелью женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ и статье 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности), сообщил 16 ноября Следственный комитет. По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир "неустановленными лицами строительно-ремонтных работ", в результате которых были повреждены несущие конструкции.

Следователи допросили более 70 жильцов и изъяли видеозаписи

Областное управление СКР сегодня отчиталось о ходе расследования уголовного дела. "Создана следственно-оперативная группа, допрашиваются работники администрации, управляющей компании и контролирующих органов, назначен ряд экспертиз, в том числе комплексная строительно-техническая", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Следователи допросили более 70 жильцов дома, а также изъяли "необходимые документы". "Установлены и изъяты записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом происшествия, а также записи, произведенные очевидцами происшествия", - сообщил Следком.

Руководитель областного управления повторно побывал на месте происшествия, где провел совещание со следователями-криминалистами центрального аппарата СКР и сотрудниками Судебно-экспертного центра СКР, направленными из Москвы.

"На месте происшествия продолжает работать следственная группа, следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых повреждение несущей конструкции при проведении строительно-ремонтных работ", - отмечается в сообщении.

Напомним, глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что обрушение дома произошло "из-за отсутствия должного контроля со стороны проверяющих органов". "Ответственность главных жилищных инспекторов постоянная. Трагедия в Астрахани, с чем она связана? С тем, что недосмотрели", - сказал он.

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