Жильцы обрушившегося дома в Астрахани назвали приоритетным вопрос компенсаций

25 ноября 2023, 20:30

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Собственники квартир после обрушения дома в Астрахани создали инициативную группу, которая будет добиваться от властей решения вопроса о компенсациях, рассказали участники прошедшего сегодня собрания жильцов. Степень резонанса способна повлиять на скорость и размеры компенсаций, указали юристы.

Как писал "Кавказский узел", следователи по делу об обрушении дома в Астрахани допрашивают работников администрации, управляющей компании и контролирующих органов, назначены экспертизы, в том числе строительно-техническая, сообщил 18 ноября Следственный комитет. Губернатор Игорь Бабушкин рассказал, что 18 ноября начаты выплаты пострадавшим, всем им также предложено жилье в маневренном фонде и другая помощь. Днем ранее Бабушкин заявил, что пострадавшие получат компенсацию в размере от 50 тысяч до 400 тысяч рублей.

16 ноября пожилая женщина погибла при обрушении двух подъездов пятиэтажного дома в Астрахани. Из здания было эвакуировано более 200 человек, две семьи (пять человек) отправлены в пункт временного размещения. К 17 ноября только одна семья решила остаться в пункте временного размещения, остальные разъехались по родственникам. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что обрушение дома произошло "из-за отсутствия должного контроля со стороны проверяющих органов".

25 ноября во дворе обрушившегося дома на улице Вокзальная, 1А в Астрахани собрались собственники квартир – около 40 человек. Обсуждались вопросы, связанные с текущим положением дел, ходом расследования трагического инцидента, формирования земельного участка и ближайших действий по защите прав собственников квартир. Была сформирована инициативная группа, которая будет вести диалог с властями и следственными органами, информировать жильцов, потерявших при обрушении дома свои квартиры.

В диалоге собственников принял участие и депутат астраханской областной думы Олег Шеин. Парламентарий назвал квартал и двор "родными", так как он ранее здесь проживал с семьей. "Хороший квартал с образованными людьми. Они все адекватно оценивают ситуацию и понимают, как надо защищать свои интересы. Задача не пошуметь, а добиться результатов", - сказал Шеин корреспонденту "Кавказского узла".

Депутат Олег Шеин сообщил, что главный вопрос обсуждения касался компенсаций. "Пока речь идет о единовременной помощи в размере 50 и 100 тысяч рублей на ущерб. Компенсация же всех убытков состоится только после оценки", - пояснил Шеин.

Администрация Астрахани заключила контракт с оценщиками. Региональное же управление Следственного комитета проводит расследование инцидента. "Виновного пока не нашли. Был разговор, что собственник одной из квартир виновен в обрушении (из-за перепланировки). Но официальных признаний этого не было", - сказал депутат.

Причина обрушения пятиэтажного дома в Астрахани может быть в низком качестве строительства, указал депутат облдумы Евгений Дунаев. Олег Шеин напомнил, что в этом доме уже рушилась стена. Частичный капремонт дома был сделан, а жильцы не сообщали о трещинах в стенах, возразил руководитель управляющей компании Сергей Хахалев.

По его словам, признание вины за собственником, осуществившим перепланировку, на размере компенсаций не скажется. При этом он сослался на статью 32 Жилищного кодекса РФ "Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд", которая "определяет порядок предоставления компенсации в случае утраты многоквартирного дома".

"Если виновным будет собственник, это никак не повлияет на размеры компенсационных выплат. Сейчас расследование Следственного комитета находится на уровне экспертизы. Оно еще далеко от завершения", - заметил Олег Шеин.

Юрист и правозащитник Иван Иванов, комментируя обрушение дома в Астрахани, отметил, что "вина всех лиц будет установлена приговором суда". В качестве примера он привел обрушение многоквартирного дома в Волгограде, в результате несанкционированной и незаконной врезки в газопровод. "Тогда к уголовной ответственности привлекли и собственника и тех, кто ему помогал в этих преступных действиях. По приговору с виновных может быть взыскан и ущерб в пользу всех потерпевших. А размер компенсации установит судебная экспертиза", - сказал Иван Иванов.

В результате взрыва газа в доме №60 на Университетском проспекте в Волгограде 16 мая 2017 года погибли четыре человека, еще 11 человек были госпитализированы. Потерпевшие неоднократно требовали расследовать действия сотрудников газовой службы, но следствие не обнаружило признаков халатности в работе коммунальщиков. 1 июля 2019 года суд Советского района Волгограда признал всех трех подсудимых по делу о взрыве дома виновными в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Предприниматель Юраслав Бабаян получил пять лет, рабочий Владимир Лексункин - 5,5 года колонии, а нанявший его отец предпринимателя Юрий Бабаян приговорен к условному сроку. Лексункин признал, что повредил газовую трубу, но не признал свою вину во взрыве, так как была вызвана газовая служба. Попытка подать апелляцию на приговор не была успешной.

Правозащитник отметил важный нюанс в этом деле – по его словам, помощь пострадавшим от государства – "это лишь воля местных властей, обязанности у чиновников такой нет". "Но чем выше поднимется резонанс этой истории, тем скорее люди получат что-то, вплоть до расселения в новые квартиры", - заявил Иван Иванов.

Кому и сколько выплачивать, будут решать местные чиновники, жестко установленных тарифов для таких случаев нет, пояснил юрист.

В связи с обрушением дома в Астрахани можно говорить о привлечении к уголовной ответственности по ряду статей, отметил юрист Сергей Иващенко. "Это, прежде всего, уничтожение имущества по неосторожности в крупном размере. Ответственность за это преступление определена статьей 168 Уголовного кодекса России. Наказание при этом незначительное – от крупного штрафа до года лишения свободы. Если суд установит вину должностных лиц, то для них возможна ответственность за халатность (статья 293 Уголовного кодекса России) либо за злоупотребления должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 Уголовного кодекса России), если найдут корыстный интерес. В этом случае наказание суровое – лишение свободы сроком до 10 лет", – рассказал Сергей Иващенко.

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