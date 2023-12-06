Фильм Сокурова выпущен в прокат на фоне слов режиссера о препонах работе

06 декабря 2023, 16:26

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Минкультуры выдало прокатное удостоверение обновленной версии фильма Александра Сокурова "Александра", который рассказывает о визите бабушки к внуку военному в Чечню. Сокуров заявлял, что из-за отказа в прокате фильмов лишен возможности снимать и преподавать.

Как писал "Кавказский узел", премьера фильма "Александра", действие которого происходит в Чечне, состоялась на Каннском фестивале в 2007 году. Главную роль в фильме сыграла оперная певица Галина Вишневская. Картина была одним из претендентов на "Золотую пальмовую ветвь", однако приз получил румынский фильм "4 месяца, 3 недели и 2 дня". В октябре министерство культуры России запретило показ фильма "Сказка" режиссера Александра Сокурова на фестивале в Москве, а также отказало в выдаче прокатного удостоверения. Режиссер заявил, что не знает причин запрета его фильма и назвал это решение новым этапом цензуры.

Творческая мастерская Сокурова, открытая в 2010 году в Нальчике, стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа, говорится в справке на "Кавказском узле" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское ки

Фильм народного артиста России. режиссера Александра Сокурова "Александра" получил удостоверение на повторный прокат, следует из реестра прокатных удостоверений Министерства культуры РФ. В реестре указано, что картина выйдет в прокат в "авторской редакции 2023 года" с возрастной маркировкой 16+.

Александр Сокуров решил создать цифровую версию, картины, рассказывающей о визите бабушки в исполнении оперной певицы Галины Вишневской к служащему в Чечне внуку, поскольку фильм был снят на пленку и демонстрация его в кинотеатрах, оснащенных современными проекторами, невозможна, говорится в сегодняшнем сообщении в telegram-канале "Остров Сокурова".

«Александра» - первый игровой фильм про Чечню, который снимали именно в Чечне, а не в Северной Осетии или Кабардино-Балкарии. Солдаты - реальные, чеченцы - настоящие, убогий быт воинской части, разрушенные многоэтажки в поселке, в которых продолжают жить люди, никакая не декорация, писали в 2007 году "Ведомости". Бабушка ходит - просто наблюдает: как живут те, как другие. Она жалеет солдат, подкармливает их, приносит им с рынка сигареты, но смотрит на них взглядом не только материнским, а и аналитическим.

Ранее Сокуров заявил, что не работает над новыми проектами. "Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета (фильма "Сказка" - прим. "Кавказского узла", отказа в прокате завершилась", — привел его слова портал News.ru 3 декабря.



Сокуров позднее пояснил, что не планирует отказываться от съемок. «Я сказал то, что у меня именно нет возможности работать сейчас в России. У меня нет возможности снимать и нет возможности преподавать. Это то, что я сказал. Создаются невозможные для жизни и работы условия", - процитировало его в тот же день ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что позиция и высказывания Сокурова не раз приводили к пререканиям с чиновниками, в том числе на Северном Кавказе. Так, в декабре 2021 года в Чечне с подачи Рамзана Кадырова поднялась волна жесткой критики в адрес Сокурова за его слова о сепаратистских настроениях среди жителей Северного Кавказа. Рамзан Кадыров призвал проверить слова Сокурова на экстремизм и заявил, что режиссер стремится "развалить Россию изнутри", а спикер парламента Чечни Магомед Даудов обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину, указав, что слова Сокурова направлены на возбуждение вражды между народами. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев предложил генпрокурору России проверить Александра Сокурова "на предмет его общения с террористическими ячейками и бандформированиями".

В декабре 2019 года режиссер высказал в разговоре с Владимиром Путиным сомнение, что Рамзан и Ахмат Кадыровы соответствуют званию Героя России. Рамзан Кадыров предложил привлечь Сокурова к ответственности. Почти два десятка чеченских ученых и деятелей культуры подписали гневное обращение к Сокурову, а министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров раскритиковал как слова Сокурова, так и его фильмы.

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