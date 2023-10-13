Режиссер Александр Сокуров. Фото Иван Абатуров https://ru.wikipedia.org/wiki/Сокуров,_Александр_Николаевич

13 октября 2023, 21:40

Сокуров счел цензурой запрет на показ его фильма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Министерство культуры России запретило показ фильма "Сказка" режиссера Александра Сокурова на фестивале в Москве. Сокуров предположил, что за этим последует отказ в выдаче прокатного удостоверения картине и негласный запрет на показ его фильмов.

Как писал "Кавказский узел", позиция и высказывания Сокурова не раз приводили к пререканиям с чиновниками в том числе на Северном Кавказе. Так, в декабре 2021 года в Чечне с подачи Рамзана Кадырова поднялась волна жесткой критики в адрес Сокурова за его слова о сепаратистских настроениях среди жителей Северного Кавказа. Рамзан Кадыров призвал проверить слова Сокурова на экстремизм, и завил, что режиссер стремится "развалить Россию изнутри", а спикер парламента Чечни Магомед Даудов обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину, указав, что слова Сокурова направлены на возбуждение вражды между народами. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев предложил генпрокурору России проверить Александра Сокурова "на предмет его общения с террористическими ячейками и бандформированиями". 

 Творческая мастерская Сокурова, открытая в 2010 году в Нальчике, стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа, говорится в справке на "Кавказском узле" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

Режиссер Александр Сокуров сообщил сегодня, что министерство культуры запретило показ его фильма "Сказка" на международном кинофестивале. "Только что поступило сообщение из Москвы: Минкульт запретил показ фильма "Сказка" 15 октября в Москве на международном фестивале КАРО.Арт. Сейчас мы пытаемся выяснить мотивировки", - сообщил сегодня режиссер в своем Telegram-канале

Он предположил, что фильм будет лишен также прокатного удостоверения. "Очевидно, впереди отказ на выдачу «Сказке» прокатного удостоверения - цезурный запрет на показ фильма у меня на родине. И негласный запрет на показ всех моих кинематографических работ, созданных ранее. Я не просто протестую против цензуры - я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками!, - отметил он.

По его мнению, "предстоят большие проблемы в жизни - как в советские времена, когда все мои работы были запрещены к показу". "Время моей жизни опять остановилось. Не прошу о помощи: как прежде, мне никто не сможет помочь", - добавил Сокуров. 

Представитель киносети "Каро", которая организует фестиваль, подтвердил отмену показа "Сказки", сообщили сегодня "Ведомости".

Фильм "Сказка", режиссером и сценаристом которого выступил Сокуров, был снят в 2022 году, в нем снялись зарубежные актеры, следует из карточки картины на "Кинопоиске".

Сам Сокуров рассказал, что премьера фильма состоялась в Локарно. "В Каннах "Сказку" испугались показывать. Потом мы показали ее в нейтральной стране, в Швейцарии, на фестивале в Локарно, она там прошла прекрасно. Он также выходил в прокат в Италии, Франции, Испании, Сербии, в ряде других стран, даже в Иране, готовится выход в Латинской Америке. Фильм прошел в мире очень активно, кроме России, где еще решается его судьба", - привела его слова Национальная служба новостей в материале от 9 октября.

По словам Сокурова, показ картины на Каннском фестивале был отменен буквально накануне. "Она даже была в расписании, но буквально накануне показа он был отменен. Они не решились показывать фильм по политическим, историческим и моральным мотивам", - заявил Сокуров.

События в фильме разворачиваются в годы Второй мировой войны, но это полностью вымышленный мир, рассказал главный редактор журнала "Сеанс" Василий Степанов, который летом организовывал показ картины в Санкт-Петербурге. "Проблематика в ленте такая: раздвоенные признаки Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина, этих исторических деятелей, ходят по некому лимбу или чистилищу и разговаривают друг с другом и сами с собой о том, как бы им проникнуть на аудиенцию к Богу. Последний им отвечает, чтобы они еще погуляли. То есть это фильм-сон об истории, как "Человеческая комедия" у Данте. Это картина-размышление современного классика", - привел сегодня его слова "Коммерсант". 

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2019 года режиссер высказал в разговоре с Владимиром Путиным сомнение, что Рамзан и Ахмат Кадыровы соответствуют званию Героя России. Рамзан Кадыров предложил привлечь Сокурова к ответственности, другой Герой России. Почти два десятка чеченских ученых и деятелей культуры подписали гневное обращение к Сокурову, а министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров раскритиковал как слова Сокурова, так и его фильмы. 

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Примечание:

"Фильм режиссера из Кабардино-Балкарии получил три награды премии "Белый слон"", "Сокуров анонсировал выход фильма Малики Мусаевой в широкий прокат", "Чеченская театральная чиновница потребовала извинений от Сокурова".

Автор: "Кавказский узел"

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