Возобновлено движение по Крымскому мосту

05 декабря 2023, 10:24

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Восстановлено движение транспорта по мосту через Керченский пролив, приостановленное сегодня ночью.

Как информировал "Кавказский узел", о закрытии Крымского моста власти сообщили сегодня ночью.

Крымский мост открыт для движения транспорта, передал сегодня телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".

Напомним, сегодня Минобороны заявило, что российские военнослужащие минувшей ночью и утром сбили над Азовским морем 26 беспилотников выпущенных со стороны Украины, еще 15 были перехвачены.

"Кавказский узел" также писал, что Крымский мост был атакован 17 июля украинскими беспилотниками, в результате чего погибла семейная пара из Белгородской области. Один пролет моста был разрушен, еще один поврежден.

Ранее, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту произошел взрыв, тогда частично обрушились два пролета. Президент России Владимир Путин охарактеризовал взрыв на мосту как теракт, ФСБ назвала его организатором руководителя главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту возобновилось 5 декабря 2022 года.

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