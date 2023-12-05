05 декабря 2023, 10:24

Возобновлено движение по Крымскому мосту

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Восстановлено движение транспорта по мосту через Керченский пролив, приостановленное сегодня ночью.

Как информировал "Кавказский узел", о закрытии Крымского моста власти сообщили сегодня ночью.

Крымский мост открыт для движения транспорта, передал сегодня телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".

Напомним, сегодня Минобороны заявило, что российские военнослужащие минувшей ночью и утром сбили над Азовским морем 26 беспилотников выпущенных со стороны Украины, еще 15 были перехвачены.

"Кавказский узел" также писал, что Крымский мост  был атакован 17 июля украинскими беспилотниками, в результате чего погибла семейная пара из Белгородской области. Один пролет моста был разрушен, еще один поврежден.

Ранее, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту произошел взрыв, тогда частично обрушились два пролета. Президент России Владимир Путин охарактеризовал взрыв на мосту как теракт, ФСБ назвала его организатором руководителя главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту возобновилось 5 декабря 2022 года.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Угроза ракетной атаки привела к сбоям в движении на Крымском мосту", "Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста", "Минтранс отчитался о возобновлении движения по Крымскому мосту".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 декабря 2023, 11:19

05 декабря 2023, 09:51

  • Тело гражданина США обнаружено в центре для мигрантов на Кубани

    Тело 56-летнего гражданина США Эрнеста Гарри Митчелла было обнаружено силовиками в одном из помещений центра для нелегальных мигрантов в Гулькевичском районе Краснодарского края, куда Митчелл был помещен для ожидания выдворения за пределы России по решению суда.

05 декабря 2023, 08:57

  • Активист обвинен в Азербайджане по делу о наркотиках

    Бывший сотрудник полиции Ильхамиз Гулиев, после увольнения из органов помогавший вынужденным переселенцам, задержан в Азербайджане по делу о наркотиках. Гулиев отрицает свою вину, рассказала его адвокат. Причиной ареста стало интервью Гулиева изданию Abzas Media, в котором он рассказал о том, как азербайджанские полицейские фабрикуют дела в отношении оппонентов властей, считают правозащитники.

05 декабря 2023, 08:04

05 декабря 2023, 07:24

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи