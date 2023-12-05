Более 40 беспилотников нейтрализованы над Азовским морем

05 декабря 2023, 08:04

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Российские военнослужащие сегодня ночью и утром сбили над Азовским морем 26 беспилотников выпущенных со стороны Украины, еще 15 перехвачены, отчиталось Минобороны.

По данным Минобороны, сегодня ночью система противовоздушной обороны уничтожила над Азовским морем 22 дрона, выпущенных с территории Украины.

"Дежурными средствами ПВО двадцать два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще тринадцать перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым", – привел "Интерфакс" сообщение министерства.

Утром Минобороны отчиталось, что над Азовским морем уничтожено еще четыре беспилотника и два перехвачено, передало агентство в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что минувшей ночью власти сообщили о закрытии движения на Крымском мосту".

Напомним, 2 декабря глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что был получен "ряд сообщений" о двух вспышках в небе. По его словам, военные пресекли "попытку террористической атаки". Минобороны сообщило, что над Азовским морем сбиты две ракеты С-200, переделанные для атаки по наземным целям и запущенные со стороны Украины.

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