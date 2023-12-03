Минобороны России сообщило о двух сбитых над Азовским морем ракетах

03 декабря 2023, 01:49

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Над Азовским морем сбиты две переделанные для атаки по наземным целям ракеты С-200, сообщило Минобороны России. Жители Кубани сообщили о двух вспышках в небе, пресечена атака на регион, отметил глава Краснодара Евгений Наумов.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 ноября российские военные сообщили о том, что сбили над Азовским морем две украинские зенитные ракеты.

Вечером 2 декабря глава Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале, что был получен "ряд сообщение" о двух вспышках в небе. Он заверил, что "Краснодар и Краснодарский край под надежной защитой". По словам Наумова, вооруженные силы Российской Федерации сработали оперативно и слаженно и пресекли "попытку террористической атаки" по территории Кубани. При этом глава города не уточнил, о какой конкретно атаке речь.

Конкретизировало событие министерство обороны Российской Федерации, которое сообщило, что "киевский режим" предпринял попытку "террористической атаки с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории Российской Федерации". По данным ведомства, опубликованным в Telegram, ракеты были уничтожены средствами ПВО над акваторией Азовского моря.

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