Крымский мост закрыт для движения транспорта

05 декабря 2023, 05:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно прекращено, сообщили власти.

По данным телеграм-канала "Крымский мост: оперативная информация", движение на Крымском мосту остановлено сегодня ночью.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – сказано в публикации.

В сообщении не уточняются причины закрытия моста.

Власти Крыма призвали жителей отнестись к временному закрытию моста с пониманием и не публиковать фото и видео, сообщил сегодня "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 17 июля Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками, погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. В результате атаки беспилотников один пролет Крымского моста был разрушен, еще один поврежден, движение по мосту будет полностью восстановлено к 1 ноября.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, в результате частично обрушились два автодорожных пролета. На следующий день Владимир Путин охарактеризовал взрыв на мосту как теракт, после чего ФСБ назвала организатором теракта руководителя главного управления разведки Минобороны Украины. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.