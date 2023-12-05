05 декабря 2023, 05:33

Крымский мост закрыт для движения транспорта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно прекращено, сообщили власти.

По данным телеграм-канала "Крымский мост: оперативная информация", движение на Крымском мосту остановлено сегодня ночью.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – сказано в публикации.

В сообщении не уточняются причины закрытия моста.

Власти Крыма призвали жителей отнестись к временному закрытию моста с пониманием и не публиковать фото и видео, сообщил сегодня "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 17 июля Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками, погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. В результате атаки беспилотников один пролет Крымского моста был разрушен, еще один поврежден, движение по мосту будет полностью восстановлено к 1 ноября.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, в результате частично обрушились два автодорожных пролета. На следующий день Владимир Путин охарактеризовал взрыв на мосту как теракт, после чего ФСБ назвала организатором теракта руководителя главного управления разведки Минобороны Украины. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось.

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Примечание:

"Угроза ракетной атаки привела к сбоям в движении на Крымском мосту", "Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста", "Минтранс отчитался о возобновлении движения по Крымскому мосту".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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