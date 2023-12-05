Руководство медучилища в Каспийске опровергло запрет хиджабов

05 декабря 2023, 12:13

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В Каспийском медицинском училище есть единый стандарт ношения одежды для учащихся, а также рекомендации внешнего вида, но среди этих правил нет запрета на ношение хиджаба, пояснили в училище. Сведения об отсутствии таких ограничений подтвердила мать одной из учениц.

Как информировал "Кавказский узел", в конце ноября юрист Арсен Магомедов сообщил, что прокуратура Каспийска отказалась рассмотреть заявление о дискриминации из-за ношения хиджаба в местном медицинском училище.

Хиджаб – одежда мусульманки, закрывающая всё её тело за исключением лица и кистей рук. Ношение хиджаба является обязательным для женщины-мусульманки. В современном мире под хиджабом чаще всего понимают лишь исламский женский головной платок.

В Каспийском медицинском училище нет запрета на ношение хиджаба, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник учебного заведения на правах анонимности, комментируя информацию о запрете. Он также не подтвердил, что среди учащихся, носящих хиджабы, распространяются опросные листы.

"Все студентки одеваются согласно разработанному положению. На сайте учебного заведения выложен соответствующий видеоролик. Для соблюдения санитарно-гигиенических норм определена форма одежды. Необходимо иметь белый медицинский халат с длинным рукавом, длина халата по колено, обувь без каблука. Запрещается приходить в длинных юбках до пола, в спортивной одежде, запрещается яркий макияж, нельзя распускать волосы. Это единые требования ко всем учащимся, независимо от того, носят они хиджаб или нет", – сказал сотрудник училища.

Мать одной из студенток училища рассказала, что, хотя ее дочь и не носит хиджаб, но запрета на ношение мусульманской одежды в училище нет. "Про анкетирование не слышала. В группе с дочерью учатся девочки, носящие мусульманский платок. Считаю, что в медицинском училище должны одеваться соответственно, с учетом предъявляемых санитарных требований. Может, кто и был недоволен тем, что надо надевать под халат брюки, не знаю. Но это единое требование для всех медсестер", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В начале сентября исламский образовательный портал IslamDag распространил заявление председателя Совета имамов Каспийска Мурада Исмаилова, который сообщил, что после распространения информации в социальных сетях о запрете ношения хиджаба встретился с руководством Каспийского медицинского училища. В опубликованном на портале видеоролике он рассказал, что руководство медицинского училища не вводило запрет на ношение хиджаба.

Напомним, в начале октября девочек в хиджабах не пустили в школы в нескольких селах Кабардино-Балкарии. Муфтият республики объявил, что убедил чиновников не мешать школьницам носить хиджаб, и в селе Залукокоаже 4 октября ученицы в хиджабах были допущены на занятия. После вмешательства муфтия конфликт в школах исчерпан, обсуждаются изменения в уставах школ, рассказали в администрации Зольского района. Эту информацию подтвердила "Кавказскому узлу" мать одной из учениц, которую отказывались пустить на занятия.

11 января педсовет медколледжа в Новочеркасске отчислил пять студенток, в том числе уроженок Дагестана и Чечни, за ношение хиджабов. Девушки пожаловались прокурору и омбудсмену. Руководство колледжа заявило, что студентки могут вернуться к учебе, если откажутся от одежды с религиозными атрибутами. В феврале три студентки из Дагестана восстановились в колледже после того, как с его руководством удалось прийти к компромиссу в вопросе о форме одежды. Ситуация разрешилась без суда, при этом решающую роль сыграла огласка инцидента, указали адвокаты.

2 сентября 2022 года стало известно о скандале в одной из школ Тюмени, где пятиклассницу, уроженку Дагестана, отказались пускать на занятия в хиджабе. Попасть на уроки девочка смогла после перепалки между родителями и директором. Руководство школы не стало менять правила внутреннего распорядка после скандала. Директор школы позднее объяснила, что не может нести ответственности за требования устава школы.

В Чечне уже много лет не могут определиться с предписаниями по женскому облику: одни указания о внешнем виде сменяют другие, но неизменным остается жесткое принуждение выполнять их. Как меняются взгляды руководства Чечни на дресс-код чеченской женщины, почему глава Чечни поручил разобраться с запретом на ношение хиджаба в Астрахани, и есть ли аналогичные проблемы в других регионах России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

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