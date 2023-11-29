Студентка в хиджабе, фото: shutterstock.com

29 ноября 2023, 08:56

Прокуратура Каспийска отказалась проверять жалобу на учет студенток в хиджабах

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Городская прокуратура отказалась провести проверку законности учета в каспийском медучилище студенток, носящих хиджабы, это решение обжаловано в прокуратуре Дагестана, сообщил юрист Арсен Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", в начале октября девочек в хиджабах не пустили в школы в нескольких селах Кабардино-Балкарии. Муфтият республики объявил, что убедил чиновников не мешать школьницам носить хиджаб, и в селе Залукокоаже 4 октября ученицы в хиджабах были допущены на занятия. После вмешательства муфтия конфликт в школах исчерпан, обсуждаются изменения в уставах школ, рассказали в администрации Зольского района. Эту информацию подтвердила "Кавказскому узлу" мать одной из учениц, которую отказывались пустить на занятия.

Хиджаб – одежда мусульманки, закрывающая всё её тело за исключением лица и кистей рук. Ношение хиджаба является обязательным для женщины-мусульманки. В современном мире под хиджабом чаще всего понимают лишь исламский женский головной платок.

Прокуратура Каспийска отказалась рассматривать заявление о дискриминации из-за ношения хиджаба в местном медучилище, сообщил изданию "Кавказ.Реалии"* юрист и активист движения "Город наш" Арсен Магомедов. Поводом для обращения в прокуратуру стали анкеты для сбора личных сведений о студентках, носящих хиджаб, и о месте работы их родителей.

По словам Магомедова, прокуратура сослалась на недостаточность данных, поскольку его обращение не содержит конкретных сведений о том, "где, при каких обстоятельствах и кем" нарушены права человека.

"Прокуратура Каспийска даже не стала проверять наше обращение, что, очевидно, неправильно. Она должна была провести проверку, выявить, было ли нарушение закона, а не говорить, что "мы не поняли, на что вы жалуетесь" , – сказал Магомедов. В самом учебном заведении информацию о появлении такой анкеты не комментировали, сообщило 28 ноября издание.

В своем телеграм-канале Арсен Магомедов 28 ноября опубликовал фотокопию ответа прокуратуры. "Получил бездарный ответ из прокуратуры г. Каспийска по жалобе на дискриминационный учет девушек в хиджабе в каспийском медучилище. Если каспийская прокуратура всегда так "умывает руки" вместо того, чтобы делать свою работу, то мне очень жаль всех каспийчан. Подал жалобу на такой ответ в прокуратуру Дагестана", - написал он.

"Обращения, направляемые в органы прокуратуры для рассмотрения, должны содержать достаточные сведения о нарушении закона. Анализ текста Вашего обращения показал, что Вами не указаны конкретные сведения о нарушениях законодательства, о том, где, при каких обстоятельствах и кем конкретно нарушены Ваши права либо права иных лиц, в чем выражено соответствующее нарушение закона, требующее принятия мер прокурорского реагирования, в связи с чем провести проверку доводов Вашего заявления не представляется возможным. Данные, приведенные в Вашей жалобе, являются недостаточными для решения вопроса об организации проверочных мероприятий и принятия мер прокурорского реагирования", - говорится в опубликованном документе, датированном 16 ноября.

Ранее, 11 ноября, Арсен Магомедов опубликовал в своем телеграм-канале фотокопию анкеты, в которой студентке, надевающей хиджаб, предлагается указать имя и фамилию, номер телефона, паспортные данные, а также аналогичные сведения о родителях.

"Мне подписчики прислали сообщение о том, что в каспийском медучилище родителей, чьи дети носят хиджаб, просят заполнить вот такой лист. Если это правда, то это возмутительно и является дискриминацией и особым учетом по религиозному признаку, что запрещено законом. Я подал жалобу в прокуратуру", - написал тогда Арсен Магомедов.

Напомним, 11 января педсовет медколледжа в Новочеркасске отчислил пять студенток, в том числе уроженок Дагестана и Чечни, за ношение хиджабов. Девушки пожаловались прокурору и омбудсмену. Руководство колледжа заявило, что студентки могут вернуться к учебе, если откажутся от одежды с религиозными атрибутами. В феврале три студентки из Дагестана восстановились в колледже после того, как с его руководством удалось прийти к компромиссу в вопросе о форме одежды. Ситуация разрешилась без суда, при этом решающую роль сыграла огласка инцидента, указали адвокаты.

2 сентября 2022 года стало известно о скандале в одной из школ Тюмени, где пятиклассницу, уроженку Дагестана, отказались пускать на занятия в хиджабе. Попасть на уроки девочка смогла после перепалки между родителями и директором. Руководство школы не стало менять правила внутреннего распорядка после скандала. Директор школы позднее объяснила, что не может нести ответственности за требования устава школы.

В Чечне уже много лет не могут определиться с предписаниями по женскому облику: одни указания о внешнем виде сменяют другие, но неизменным остается жесткое принуждение выполнять их. Как меняются взгляды руководства Чечни на дресс-код чеченской женщины, почему глава Чечни поручил разобраться с запретом на ношение хиджаба в Астрахани, и есть ли аналогичные проблемы в других регионах России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

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Примечание:

"Три студентки вернулись в новочеркасский колледж после отчисления за хиджаб", "Ингушские депутаты предложили лишить школы права на дресс-код для учеников", "Уроженка Северного Кавказа пожаловалась на нападение в Новой Москве из-за хиджаба".

Автор: "Кавказский узел"

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