Житель Казахстана заявил об угрозах после вызова на бой сыновей Кадырова

04 декабря 2023, 13:55

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Жителю Казахстана Олжасу Рахимжанову и его семье поступили угрозы после того, как он вызвал на боксерский поединок Адама и Эли Кадыровых. По словам Рахимжанова, люди, озвучившие угрозы, заявили, что он оскорбил чеченский народ.

Как писал "Кавказский узел", сыновья Рамзана Кадырова принимали участие в боксерских поединках и турнирах по смешанным единоборствам, где их объявляли победителями. Детям Кадырова обеспечена победа, несмотря на то, что это приносит главе Чечни больше критики, чем пиар-эффекта, отметили в 2021 году опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Подробнее об этих поединках можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Странные бои сыновей Кадырова".

Житель Казахстана Олжас Рахимжанов получил угрозы после того, как вызвал на бой сыновей Рамзана Кадырова, сообщил сегодня чеченский оппозиционер Ислам Белокиев в своем YouTube-канале "Мысли Ислама". "Олжас Рахимжанов заявил, что в адрес его семьи поступили угрозы со стороны кадыровцев за то, что он осмелился бросить вызов сыну Рамзана Кадырова Адаму в боксерском поединке. Ранее Олжас Рахимжанов записал ролик, в котором сказал, что Адам Кадыров выигрывает с помощью подставных боев, и он сам хотел бы с ним попробовать себя на ринге", - рассказал Белокиев.

Он отметил, что Рахимжанов "уже удалил ролики". При этом видео, о котором идет речь, размещено 1 декабря в телеграм-канале самого Ислама Белокиева. На видео молодой мужчина, не представившись, сообщает, что бросил вызов Адаму Кадырову и Эли Кадырову.

"После этого вызова со мной связались люди и говорят, что этим вызовом я оскорбил весь чеченский народ. Если я оскорбил весь чеченский народ, я приношу свои извинения перед всем чеченским народом. Я вызвал на бой Адама и Эли Кадырова чисто из спортивного интереса. И после этого начали угрожать мне, моей семье", - говорит автор видео.

Ислам Белокиев в этой публикации прокомментировал видеообращение. "Кадыровцы звонят ему и угрожают его семье. Мол, он якобы оскорбил весь чеченский народ. Брат, ты не оскорблял чеченский народ своим вызовом Адама Кадырова на бой. […] Властям Казахстана стоило бы приструнить кадыровцев у себя в стране. Или вы у себя дома мышей не ловите? Заметьте, я имею в виду кадыровцев, а не обычных чеченцев", - написал он.

Напомним, 4 ноября 2021 года стало известно, что сын Рамзана Кадырова Эли стал победителем поединка на турнире по профессиональному боксу "Время легенд-7" в Грозном. Пользователи соцсетей сочли, что победа сына главы Чечни была предсказуемой, а его соперник поддавался. Тренер детей Кадырова на этом турнире также одержал победу нокаутом. Племянник главы Чечни после боксерского турнира заявил, что обязан победой Рамзану Кадырову.

Боксом занимаются четверо сыновей Кадырова – Эли (Зелимхан), Адам, Ахмат и Абубакар. Ранее чеченские правозащитники Оюб Титиев и Руслан Кутаев предположили, что за победами сыновей Кадырова часто стоят тренеры и организаторы турниров, которые входят в окружение главы Чечни и не хотят его расстраивать.

По итогам поединков на вечере бокса "Время легенд-5" в Грозном осенью 2020 года пользователи Интернета также поставили под сомнение достоверность побед, одержанных тремя сыновьями Кадырова. 16 августа 2018 года Адам Кадыров победил на чемпионате по профессиональному кикбоксингу в Грозном, после этого глава Чечни заплатил проигравшему сопернику сына 100 тысяч рублей. На турнире по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016 в Грозном трое сыновей Кадырова одержали победы в поединках, один из которых завершился нокаутом. Тренер и отец нокаутированного ребенка рассказали, что бои были постановочными.

Отметим, что в августе 2021 года махачкалинец Гаджимурад Исабеков опубликовал видеообращение к Рамзану Кадырову, вызвав его на поединок из-за слов об имаме Шамиле. Кадыров на вызов не ответил, но принять бой вместо него вызвались как минимум три жителя Чечни. Пользователи соцсетей раскритиковали обмен провокационными видеообращениями. После беседы с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым Исабеков записал новое видео, в котором извинился перед Кадыровым за вызов на бой.

Вызовы на личный поединок, к которым прибегает сам Рамзан Кадыров, не отвечают историческим традициям, поскольку дуэли у вайнахов и жителей Дагестана в прошлые века не практиковались, указали в 2019 году историк Сергей Арутюнов и востоковед Алексей Малашенко.

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