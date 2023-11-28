С 20 по 26 ноября в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погиб 1 человек и 1 ранен

28 ноября 2023, 04:05

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За неделю с 20 по 26 ноября 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе погиб как минимум 1 человек, еще 1 был ранен. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

22 ноября силовики в ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции в Сунже убили мужчину, открывшего по ним огонь. Перестрелка произошла в доме по улице Павлова, убитый подозревался в пособничестве Амирхану Гуражеву и Адаму Оздоеву, разыскиваемым после нападения на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, сообщил источник в правоохранительных органах Ингушетии. По словам силовика, в перестрелке был ранен сотрудник СОБР, он находится в больнице.

Позднее пресс-служба управления ФСБ России по Ингушетии сообщила, что убитый в перестрелке в Ингушетии – 33-летний Х. Ганиев. Обстоятельства задержания предполагаемого сообщника боевиков в Сунже и ранение силовика в завязавшейся перестрелке вызывают вопросы об уровне подготовки ингушских силовиков, указали опрошенные «Кавказским узлом» ветераны силовых структур.

Последний раз о жертвах сообщалось 11 мая. Тогда, по сведениям МВД Дагестана, 18-летний уроженец села Новолакское и 20-летний уроженец Каспийска при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление и были убиты в перестрелке.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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