Фонд "Инсан" рассказал о логистике помощи палестинцам

14 ноября 2023, 22:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители фонда "Инсан" в Египте договорились движением "Красный полумесяц", имеющим доступ на территорию сектора Газа, о передаче продуктов и медикаментов, которые приобретаются на собранные жителями Дагестана средства. Также часть благотворительной помощи будет отправлена из Дагестана самолетом МЧС.

Как писал "Кавказский узел", дагестанский фонд "Инсан" 19 октября объявил о сборе средств для палестинцев, при этом первые семь миллионов были собраны за пять часов. На следующий день фонд отчитался, что собраны 20 миллионов рублей. Средства на помощь палестинцам продолжают поступать, несмотря на то, что сбор закрыт, сообщили 24 октября в фонде "Инсан". Глава Дагестана Сергей Меликов 3 ноября сообщил, что жители республики собрали для помощи палестинцам более 90 миллионов рублей.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Дагестане палестинцам сопереживает большинство жителей, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Представители фонда "Инсан" с самого начала событий обострения палестино-израильского конфликта и и по сей день работают над тем, чтобы осуществить доставку гуманитарной помощи, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель фонда. "Все это время в Египте находится наш представитель Мухаммад Маматханов, который занимался проведением необходимых переговоров и встреч. Наконец, недели активной работы дали результат. Наша съемочная бригада отправилась для освещения этой гуманитарной миссии. Сейчас ребята находятся в Каире, где и начинается процесс реализации сбора», - рассказал представитель пресс-службы фонда "Инсан" корреспонденту "Кавказского узла".

Он уточнил, что собранная сумма через приложение «Инсан» с 19 по 20 октября составила 20 миллионов рублей. "Дагестанцы и сейчас продолжают жертвовать средства для палестинцев через фонд «Инсан». Одни переводом через систему быстрых платежей, другие приходят и передают в фонд лично. Многие наши подписчики обращались с просьбой открыть новый сбор. Мы, в свою очередь, не торопились с этим, так как вели работу по налаживанию контактов и подбирали наиболее эффективный способ передачи гуманитарной помощи. Сейчас, когда мы нашли такие каналы, можно говорить о повторном сборе", - рассказали в фонде.

Представитель фонда «Инсан» сообщил, что был найден способ передачи необходимой помощи жителям Газы. Частично продовольствие уже закупают в Египте представители фонда. Вторая часть в ближайшее время отправится из Дагестана спецбортом МЧС. В Египте весь гуманитарный груз сотрудники фонда "Инсан" передадут представителям международного движения "Красный полумесяц", так как доступ на территорию Газы есть пока только у них, именно их фуры пропускают через КПП "Рафах".

Он добавил, что на собранные средства будут приобретены и переданы медикаменты, продукты питания и питьевая вода. О перечне необходимого руководству фонда сообщили представители "Красного полумесяца", так как они осведомлены о ситуации внутри Газы. "Для нашего фонда очень важно, чтобы помощь дошла до населения сектора Газа в полном объеме. Не менее важно оправдать доверие наших жертвователей. Именно поэтому представители фонда лично отправились в Египет для сбора информации о возможных и наиболее удачных способах доведения адресной помощи. Мы будем контролировать весь процесс, насколько это будет возможно, как делали это ранее, в других подобных сборах, в Сирии, Марокко, Ливии, Афганистане», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель фонда «Инсан».

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.