14 ноября 2023, 14:38

Полицейский из Махачкалы убит на Украине

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Набигула Меджидов погиб на Украине, сообщила администрация Махачкалы. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 662 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Виктор Жарков стал 661-м жителям Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Сотрудник органов МВД Набигула Меджидов погиб в ходе военной операции на Украине. Посмертно он награжден орденом Мужества, сообщила администрация Махачкалы в своем Telegram-канале 10 ноября, отчитываясь о визите чиновников к его семье.

Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению, Меджидов погиб 19 октября 2022 года.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 662 бойцов из Дагестана. Всего власти и силовики на 14.30 мск 14 ноября сообщили о гибели на Украине как минимум 2889 военных с юга России, в том числе 1414 – из СКФО и 1475 – из ЮФО.  "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Мэрия Махачкалы сообщила о гибели военного на Украине", "Трое военных из Дагестана погибли на Украине", "Подтверждена гибель на Украине бойца из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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