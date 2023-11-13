13 ноября 2023, 09:33

Житель Кизляра погиб на Украине

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Виктор Жарков погиб в зоне специальной военной операции, сообщили власти Кизляра. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 661-го жителя Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 12 ноября стало известно, что на Украине погиб Александр Оськин из Кизляра. Он стал, как минимум, 660-м жителем Дагестана, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Виктор Жарков из Кизляра, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 7 ноября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация города.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 661 жителя Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Мэрия Махачкалы сообщила о гибели военного на Украине", "Трое военных из Дагестана погибли на Украине", "Подтверждена гибель на Украине бойца из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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