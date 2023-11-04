Жалауди Гериев назвал половинчатым решение ЕСПЧ по его делу

04 ноября 2023, 06:36

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Журналист из Чечни Жалауди Гериев указал, что Европейский суд по правам человека признал по его делу только одно очевидное нарушение. Если бы суд рассматривал дело до того, как Россия в 2022 году отказалась выполнять его решения, то судьи, возможно, рассмотрели бы материалы подробнее, отметил он.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 ноября стало известно, что Европейский суд счел унижающим достоинство обращение с журналистом из Чечни и бывшим корреспондентом "Кавказского узла" Жалауди Гериевым во время процесса в Шалинском суде, и назначил ему компенсацию в 7500 евро.

Гериев отметил, что вынесенное ЕСПЧ решение его не удовлетворило. "Это довольно странное и половинчатое постановление на мой взгляд. Жалоба предметно на рассмотрена. Вопросы властям России не заданы, да и условия для этого отсутствуют так как страна-ответчица вышла из Европейской конвенции", – сказал он "Кавказскому узла".

ЕСПЧ, по сути, признал только одно очевидное нарушение – содержание в тюремной клетке во время незаконных судебных заседаний, которые сами по себе являлись нарушением Европейской конвенции, добавил журналист.

Россия отказалась исполнять решения ЕСПЧ. Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Возможно, это дело и подобные ему смогут быть рассмотрены в суде подробно после того, как в России смениться политический режим и страна снова станет полноценно принимать участие в различных международных организациях и структурах. Но на сегодня люди, по отношению к котором в России применялись силовиками пытки и которых преследовали власти, не имеют возможности наказать виновных, считает Гериев.

"Жалоба, как я понимаю, юридически не могла быть рассмотрена в полной мере без запросов к властям РФ. В данном случае отсутствует какая-либо коммуникация со стороны России с судом и решения ЕСПЧ она больше не признает. Из ряда пунктов жалобы суд констатировал только самое очевидное нарушение, которое является больше процедурной и протокольной проблемой в России чем индивидуальной – это нахождение подсудимого во время судебного заседания в клетке, а не рядом со своими адвокатами", – объяснил журналист.

Если бы ЕСПЧ коммуницировал жалобу и вынес бы решение по нему до того, как России отказалась исполнять решения суда, то, вероятно, его постановление было бы более емким и были бы рассмотрены все пункты жалобы, отметил он.

Журналист заявил, что в России суда как института независимого правосудия не существует, так как нет равенства состязательности сторон судебных процессов. "В политических делах суды являются инструментом для преследования неугодных, которых агенты режима по разным причинам не убили. Здесь суд, можно сказать, выполняет поручения "контор", – подчеркнул Гериев.

Напомним, Жалауди (Жалавди) Гериев 5 сентября 2016 года был приговорен к трем годам заключения по обвинению в хранении наркотиков. Правозащитный центр "Мемориал"* признал его политзаключенным. Гериев вышел на свободу в 2019 году, отбыв полностью срок наказания.

Перед арестом Гериев был похищен вооруженными людьми по дороге в аэропорт, когда уже купил авиабилет и прошел электронную регистрацию. После похищения силовиками у него отобрали телефоны и рюкзак, в котором потом оказались наркотики. Вооруженные люди отвезли журналиста в лесополосу и допрашивали, скрутив ему руки проволокой и надев на голову пакет, говорится в справочном материале "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования".

Расследование дела Жалауди Гериева "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Дело Гериева", в разделе "Персоналии" опубликована биография Жалауди Гериева. Новости о нарушениях прав человека в Чечне, борьбе в республике с инакомыслящими "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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* Правозащитный центр "Мемориал" был внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидирован по решению суда. После ликвидации Правозащитного центра в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал".

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