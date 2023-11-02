ЕСПЧ признал нарушение прав чеченского журналиста Жалауди Гериева

02 ноября 2023, 23:16

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Европейский суд счел унижающим достоинство обращение с Жалауди Гериевым во время процесса в Шалинском суде и назначил ему компенсацию в 7500 евро, сообщила его адвокат Надежда Ермолаева.

Как писал "Кавказский узел", чеченский журналист, работавший в то время корреспондентом "Кавказского узла" Жалауди (Жалавди) Гериев 5 сентября 2016 года осужден на три года колонии общего режима по обвинению в хранении наркотиков. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Гериева политзаключенным. Гериев вышел на свободу в 2019 году, отбыв полностью срок наказания.

5 сентября 2016 года чеченский журналист, корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев был осужден на три года с отбыванием в колонии общего режима по обвинению в хранении наркотиков. Непосредственно перед арестом Гериев был похищен вооруженными людьми по дороге в аэропорт, когда уже купил авиабилет и прошел электронную регистрацию. После похищения силовиками у него отобрали телефоны и рюкзак, в котором потом оказались наркотики. Вооруженные люди отвезли журналиста в лесополосу и допрашивали, скрутив ему руки проволокой и надев на голову пакет, говорится в справочном материале "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования".

Европейский суд про правам человека (ЕСПЧ) принял решение по делу Жалауди Гериева, сообщила адвокат Надежда Ермолаева, представлявшая его интересы. "Сегодня ЕСПЧ огласил своё решение. Европейский суд признал нарушение в отношение него статьи 3 Европейской Конвенции о правах человека в связи с унижающим достоинство обращением во время рассмотрения его уголовного дела Шалинским районным судом Чечни, так как он содержался в клетке", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, ЕСПЧ присудил компенсацию в семь с половиной тысяч евро. "Суд счёл, что практика по этому вопросу устоявшаяся и применил упрощённую процедуру при рассмотрении дела. Сейчас такая практика стала очень популярной. Потому что Россия не является больше членом Конвенции и в принципе давно не отвечает на запросы Евросуда. И не взаимодействует никаким образом с судом. Это по тем делам, в которых были нарушения до того, как Конвенция прекратила своё действие в отношении России. Дело рассмотрено без коммуникации с другой стороной. Просто по заявлению, которое представили заявители рассмотрели и приняли решение", - отметила Ермолаева.

Дело Гериева рассматривалось в рамках дела "Клячков и другие против России", в рамках которого было вынесено решение по 42 жалобам, следует из пресс-релиза, опубликованного сегодня на сайте ЕСПЧ.

Россия отказалась исполнять решения ЕСПЧ. Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Расследование дела Жалауди Гериева "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Дело Гериева", в разделе "Персоналии" опубликована биография Жалауди Гериева. Новости о нарушениях прав человека в Чечне, борьбе в республике с инакомыслящими "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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* Правозащитный центр "Мемориал" был внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидирован по решению суда. После ликвидации Правозащитного центра в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал".

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