Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования

02 ноября 2023, 22:54

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5 сентября 2016 года чеченский журналист, корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев был осужден на три года с отбыванием в колонии общего режима по обвинению в хранении наркотиков. 30 апреля 2019 года Жалауди Гериев вышел на свободу, полностью отбыв срок заключения.

Непосредственно перед арестом, 16 апреля 2016 года, Гериев был похищен вооруженными людьми по дороге в аэропорт, когда уже купил авиабилет и прошел электронную регистрацию. После похищения силовиками у него отобрали телефоны и рюкзак, в котором потом оказались наркотики. Вооруженные люди отвезли журналиста в лесополосу и допрашивали, скрутив ему руки проволокой и надев на голову пакет. Гериева при этом обвиняли в действиях против властей Чечни, задавали вопросы о его журналистской деятельности и заставили признаться в хранении марихуаны.

В сентябре 2016 года к Гериеву в СИЗО приходили сотрудники ФСБ и предлагали помощь в обмен на сведения о "Кавказском узле".

В суде Жалауди Гериев отказался от показаний, данных в ходе предварительного следствия, заявив, что давал их под давлением. Адвокат Гериева Алауди Мусаев заявил о фальсификации ключевого свидетельства по делу - пакета, в котором якобы находились наркотики. Оказалось, что изъят был один пакет, а на экспертизу был отправлен уже другой. 23 ноября Верховный суд Чечни решил направить в следственные органы сообщение Гериева о похищении.

28 декабря 2016 года Верховный суд Чечни оставил приговор Жалауди Гериеву без изменения. Президиум Верховного суда республики также оставил приговор в силе, исключив осуждение журналиста по обвинению в незаконном приобретении наркотиков в особо крупном размере и ссылку об исследовании результатов проверки по заявлению Гериева о похищении и пытках. В июне 2017 года защита Гериева подала жалобу в ЕСПЧ. В конце июля 2017 года Верховный суд России отказал журналисту в рассмотрении кассационных жалоб на приговор. 10 октября адвокаты корреспондента оспорили этот отказ, подав жалобу на имя председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева.

1 декабря 2017 года Верховный суд России отказал в направлении на кассационное рассмотрение жалобы Жалауди Гериева на приговор по делу о незаконном обороте наркотиков.

ПЦ "Мемориал" признал Гериева политзаключенным. Заявления в его поддержку опубликовали более десятка международных правозащитных организаций. Петиция в защиту журналиста собрала более 24 000 подписей. О своей озабоченности в связи с преследованием Жалауди Гериева заявили миссии США и ЕС при ОБСЕ. Европарламент 8 февраля 2018 года упомянул Жалауди Гериева в своей резолюции о нарушениях прав человека в Чечне и России, назвав сомнительным обвинение, по которому он был осужден.

18 сентября 2018 года Наурский райсуд принял решение об условно-досрочном освобождении Жалауди Гериева, однако 28 сентября зампрокурора республики Максим Душин обжаловал это постановление. 8 ноября Верховный суд Чечни отменил постановление об УДО Гериева. По словам адвоката Алауди Мусаева, причиной отмены постановления стали не доводы Душина, а формальная процессуальная ошибка нижестоящей инстанции.

22 марта 2019 года, перед выходом на свободу, Желауди Гериев был помещен на 15 суток в штрафной изолятор. Руководство исправительной колонии в Чернокозово, где отбывает срок Гериев, сочло, что он нарушил режим, отказавшись покинуть камеру из-за проблем со здоровьем, когда туда заходили сотрудники ФСИН.

30 апреля 2019 года Жалауди Гериев вышел на свободу из колонии в Чернокозово, полностью отбыв трехлетний срок заключения.

Разбор дела Жалауди Гериева лег в основу главы о нарушениях прав журналистов доклада "Жесткие ограничения свободы слова и свободы выражения мнений в 2012–2018 гг." "Ассоциации ПЭН-центр-Москва".

2 ноября 2023 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал нарушение прав Гериева в связи с унижающим достоинство обращением во время рассмотрения его дела Шалинским райсудом Чечни, где журналиста держали в клетке.Суд назначил Гериеву компенсацию в 7500 тысяч евро, хотя Россия и отказалась исполнять решения Страсбургского суда.

Как пояснила "Кавказскому узлу" адвокат Надежда Ермолаева, Россия не является больше членом Конвенции. не отвечает на запросы Евросуда и никак с ним не взаимодействует, поэтому дело Гериева было рассмотрено без коммуникации с другой стороной.