Аналитики оценили шансы Грузии получить статус кандидата в члены ЕС

04 ноября 2023, 02:44

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Шансы на получение Грузией статуса страны-кандидата в члены ЕС возросли, но есть риск, что его просто подарят в связи с ухудшением мировой обстановки, а это чревато тем, что страна так и останется в этом статусе, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 1 сентября 2023 года президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что евроинтеграция Грузии возможна к 2030 году, когда в стране завершатся подготовительные реформы. Действующее правительство саботирует реформы, необходимые для выполнения рекомендаций, указали грузинские оппозиционеры. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей. 2 ноября 169 неправительственных организаций обратились к Еврокомиссии с призывом предоставить Грузии статус кандидата.

Комментируя обращение неправительственных организаций, руководитель НПО "Международная прозрачность - Грузия" Екатерина Гигаури отметила, что перед страной стоит много вызовов, но НПО просят дать ей шанс. «Мы просим дать шанс для того, чтобы страна подвинулась дальше. Для того, чтобы страна стала часть Европы. Мы много раз подтверждали нашим западным партнерам, что много чего можем изменить в этой стране», - сказала она в эфире телекомпании «Мтавари архи».

В правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» раскритиковали действия неправительственного сектора, сочтя их заявление указанием на недоработки властей при выполнении рекомендаций и выступление против присвоения статуса. «Когда говорят, что рекомендации полностью не выполнены, то дают оценку, обозначающую "не давать статус". Это означает, что они выступают против присвоения статуса», - сказал председатель партии, депутат парламента Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».

Председатель парламента Шалва Папуашвили обратил внимание, что некоторые из неправительственных организаций, подписавшихся под этим заявлением, оказывают влияние на депутатов парламента и у них появился «запоздалый патриотизм». «Если они хотят как-то помочь, то им лучше остановится, чтобы не ухудшить процесс», - сказал он в эфире «Имеди».

В оппозиционных партиях считают, что правящая партия пытается дискредитировать неправительственный сектор, поскольку власти не понимают важности вовлечения гражданского общества в демократические процессы. «Грузинская мечта» борется с гражданским сектором, вместо того, чтобы выполнять те 12 рекомендаций. Одно из них - именно включение гражданского общества в политические, демократические процессы демократического общества. Важно включить широкие гражданские группы в принятие решений», - сказала депутат парламента от «Единого национального движения» Тинатин Бокучава в эфире телекомпании «Мтавари архи».

По мнению одного из лидеров партии «Лело» Ираклия Куправа, грузинский народ заслуживает получение статуса страны кандидата в члены ЕС, так как население защищает европейские интересы. «Заслуга в присвоении статуса будет у грузинского народа, защищающего европейские интересы и европейский вектор – вступают против прямого воздушного и морского сообщения с Россией. Тем более в той геополитической ситуации, в которой оказалась наша страна», - сказал он.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" грузинские аналитики заявили, что шансы на получение статуса страны-кандидата в члены ЕС повысились.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили считает, что в том случае, когда указывают на недоработки по выполнению 12 рекомендаций Евросоюза, это означает, что кандидатский статус нужно заслужить, он не имеет смысла, если получить его незаслуженно.

«Все равно, чтобы вступить в Евросоюз, нужно выполнить до нужной кондиции все эти требования, которые ставит ЕС. А если не выполняешь, а статус просто дарят, то это не гарантирует вступление в ЕС. Это говорится в контексте критики правительства, которое хочет получить статус, но не хочет проводить реформы, которые для этого требуются, а хочет получить из воздуха. Если получим этот статус, то он ничего не даст, так как главные реформы не проведены. Мы останемся кандидатами и только», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, статус могут предоставить в связи с геополитической напряженной обстановкой в регионе и из политических соображений. Еврокомиссия по этой причине может дать такую рекомендацию – в Украине проводится специальная военная операция, идет практическая война на Ближнем Востоке. большое напряжение между Западом и авторитарными государствами. «Еврокомиссия может закрыть глаза на недоработки грузинского правительства. Шансы на получение есть, но нет уверенности. Зависит от такого, какое мнение перетянет в Еврокомиссии и Евросоюзе – одни за то, чтобы дать рекомендацию, другие – против. Сейчас в ЕС идут консультации по этому вопросу», - сказал он.

Координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе обратил внимание на то, что шансы предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС возросли. Оппозиция старается представить это таким образом, что это не является большим достижением для страны и для власти, тем самым принижая значение.

«Еще недавно оппозиция возводила значение и присуждение этого статуса для государства в ранг задачи номер 1. Этим оппозиция, сама того не подозревая, предстает в очень неприглядном виде перед обществом и своим электоратом. Такой крутой поворот своего подхода и отношения не к лицу любой оппозиционной партии», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, в случае, если статус не будет получен, оппозиция может вывести людей, но не сможет вывести критическую массу для продолжительных акций. Население верит словам и аргументам оппозиции. Однако проблему для них представляют насущные проблемы - социально-экономическое, человеческой безопасности, то что беспокоит ежедневно.

Напомним, в мае президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую партию "Грузинская мечта" за утрату курса на евроинтеграцию и извинилась за сближение страны с Россией. В июне Зурабишвили наложила вето на поправки в Избирательный кодекс, но правящее большинство в парламенте преодолело его.

31 августа Зурабишвили начала встречи с европейскими лидерами без согласия правительства, "Грузинская мечта" усмотрела в этом нарушение Конституции и инициировала процедуру импичмента президента. 16 октября шесть из девяти судей Конституционного суда Грузии пришли к выводу, что президент нарушила Конституцию, и одобрили предложение об отстранении ее от должности. После этого прошло обсуждение импичмента в парламенте, но оппозиционные депутаты бойкотировали его, чтобы правящая партия не смогла набрать необходимые 100 голосов. В итоге парламент не смог объявить импичмент президенту, поскольку за это решение проголосовали 86 депутатов. Повторно инициировать импичмент президента правящая партия сможет лишь через год, указали политологи.

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