Свидетель по делу Журавеля связал сожжение Корана с Telegram-каналом "Утро Дагестан"

03 ноября 2023, 03:11

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Видео с сожжением Корана в Волгограде было опубликовано в Telegram-канале "Утро Дагестан", который связывают с недавними беспорядками в аэропорту Махачкалы, заявил один из свидетелей по делу Никиты Журавеля суду в Грозном. Защита Журавеля не собирается обжаловать отказ в возбуждении дела о его избиении Адамом Кадыровым.

Как информировал "Кавказский узел", 9 и 24 октября заседания суда в Грозном по делу о сожжении Корана волгоградцем Никитой Журавелем были перенесены из-за неявки имамов грозненских мечетей, которые выступают потерпевшими по делу. 2 ноября суд допросил двоих свидетелей по делу, а сам Журавель попросил прощения у мусульман за свой поступок.

Защита Никиты Журавеля не будет обжаловать отказ полиции в возбуждении уголовного дела о его избиении в СИЗО, заявила его по назначению Юлия Антонова "Кавказскому узлу" после заседания 2 ноября.

По словам Антоновой, от Журавеля не поступало никаких жалоб на условия содержания. "Других потерпевших и свидетелей будут допрашивать на следующем заседании 16 ноября" - сообщила адвокат, отказавшись комментировать дело по существу.

Имам соборной мечети Волгограда Ильяс Бектимиров и журналист волгоградского сетевого издания Иван Богданов, давшие 2 ноября показания суду по видеосвязи, указали, что источником видео с сожжением канала был Telegram-канал "Утро Дагестан", который связывают с недавними беспорядками в Махачкале.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Вечером 30 октября Telegram-канал "Утро Дагестан", который, как предполагается, координировал беспорядки, был заблокирован. Сразу после блокировки канала в мессенджере активизировались его клоны, призывая подписаться на них. В сети распространяется информация о вероятных администраторах заблокированного канала без убедительных подтверждений.

"19 мая, просматривая ленты Telegram-каналов, я зашел на "Утро Дагестан", где увидел ролик, о котором идет речь", - приводит слова Богданова РИА "Новости". Бектимиров, в свою очередь, сообщил, что в тот же день ему показали видео с просьбой подтвердить, что на видео именно волгоградская мечеть, что он подтвердил.

Богданов также пояснил, что узнал на видео волгоградскую мечеть, когда впервые увидел видео. "Тот, кто снимал видео, держал книгу в руке. Лица видно не было", отметил свидетель. Всего по делу проходит четыре свидетеля и все они жители Волгограда, отмечает Telegram-канал “Сапа Кавказ”.

"Кавказский узел" писал также, что 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением в СИЗО Журавеля. Его избил Адам Кадыров, заявил глава Чечни, похвалив сына за этот поступок. Опрошенные "Кавказским узлом" востоковед Ахмет Ярлыкапов и кавказовед Руслан Кутаев отметили, что насилие в отношении беззащитного человека противоречит чеченским обычаям.

Информация о том, кто осудил и кто одобрил избиение сыном Кадырова Никиты Журавеля, а также версии, с какой целью Кадыровы создали вокруг себя новую шумиху, собрана "Кавказским узлом" в справке "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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