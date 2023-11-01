Муфтий Татарстана призвал проявить снисхождение к участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

01 ноября 2023, 17:43

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Беспорядки в Дагестане "организованы силами извне", а к их участникам, которые стали жертвой провокации, следует проявить снисхождение, заявил сегодня главный муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Как писал "Кавказский узел", 15 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы были приговорены к административным арестам на сроки от трех до 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве, еще двоим назначены обязательные работы

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них, отчиталась полиция.

Главный муфтий Татарстана Камиль Самигуллин призвал проявить снисхождение к участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. По его мнению, беспорядки в Дагестане "организованы силами извне".

"Каждый стремится поддержать Палестину по-своему. Но что ей точно не поможет, так это погромы и агрессия, хулиганства и бесчинства в далеких от неё регионах, как это случилось в Дагестане. В определённой мере мне понятны чувства этих мусульман: их сердца разрываются от творящейся несправедливости в Палестине. Но их действия лишь причинят зло и вред самим участникам погромов, их семьям и всему российскому обществу", - написал он в своем Telegram-канале.

Случай в Дагестане - так же чистой воды провокация, заявил он. "Призываю, по возможности, проявить снисхождение к тем, кто повелся на провокацию: понятно, что они пошли на это от отчаяния и от чувства несправедливости. Уверен, что теперь, после того, как их действия осудила вся российская общественность, они раскаялись в содеянном", - отметил он

C аналогичным призывом выступил и бывший глава примирения муфтията Дагестана Магомед-Расул Саадуев, об увольнении которого из-за заявлений по палестинскому вопросу сообщил сегодня муфтият.

"Кавказский узел" также писал, что глава Дагестана Сергей Меликов обратился к участникам протестной акции, пообещав неотвратимое наказание. "Допускаю, конечно, что в толпе оказались и случайные люди, которые пришли с искренними переживаниями о палестинцах. Поэтому в каждом случае будем разбираться индивидуально", - добавил Меликов.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". Материалы об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ за Палестину".

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