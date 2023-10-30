Суд в Элисте отказался рассматривать дело о дискредитации армии

30 октября 2023, 10:43

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Горсуд Элисты вернул из-за процессуальных нарушений полицейским дело о дискредитации армии, возбужденное ими в отношении местной жительницы Веры Кичиковой. Протокол на Кичикову был составлен за комментарий в соцсети, пояснил главред газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев.

По версии следствия, жительница Элисты Вера Кичикова оставила комментарий в соцсети "ВКонтакте". Силовики сочли, что в комментарии Кичиковой содержится информация, дискредитирующая российских военнослужащих и составили на нее протокол.

Городской суд Элисты вернул дело в отношении Кичиковой полицейским из-за процессуальных нарушений, передали 29 октября "Кавказ. Реалии"*.

Кичиковой вменили статью 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооружённых сил России" за то, что она написала в соцсети "ВКонтакте" комментарий под публикацией о гибели в зоне проведения спецоперации на Украине военного из Калмыкии, уточнил главред газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев.

Кичикова в этом комментарии раскритиковала военного за то, что он принял участие в СВО, пояснил журналист.

Дело было направлено в суд, поскольку Кичикова отказалась от объяснений на основании статьи 51 Конституции России, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, написал Бадмаев на своей странице в соцсети Facebook**.

"Кавказский узел" также писал, что ранее уголовное дело о повторной дискредитации российских военных было заведено и на самого Валерия Бадмаева. Оно было возбуждено из-за репоста видео об обстреле Мариуполя. Экспертиза не нашла признаков дискредитации российских военных в видеоролике, поскольку российская армия в нем не упоминается, рассказал в марте 2023 года Бадмаев.

Элистинский горсуд начал рассмотрение дела Бадмаева 13 октября. Ни один из трех свидетелей по делу не явился на заседание. Эксперт, которая делала экспертизу видео, размещенного на странице Бадмаева в соцсети, сообщила суду, что болеет.

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