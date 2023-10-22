Жильцы дома в Махачкале пожаловались на длительное отсутствие газа

22 октября 2023, 13:06

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В доме по улице Юсупа Акаева в Махачкале нет газа 11 дней, и людям приходится обогревать квартиры электроприборами, пожаловались жильцы и обратились в прокуратуру Дагестана.

Видеообращение жителей Пятого поселка в Махачкале опубликовано 21 октября в телеграм-канале правозащитной организации "Монитор пациента и ЖКХ". На кадрах показаны шесть мужчин и пять женщин, стоящих перед входом в здание с вывеской "Прокуратура республики Дагестан".

Недовольство от имени собравшихся озвучивает одна из женщин, держащая в руке листок с заявлением. "Мы жители дома по улице Юсупа Акаева 25а. Пришли с обращением в прокуратуру в связи с тем, что у нас уже вторую неделю, 11 дней, нет газа. Дети болеют, мы несем дополнительные расходы – приобретаем электроприборы, включаем кондиционеры, чтобы хоть как-то отопить наши квартиры", - говорит женщина.

Еще одна из собравшихся женщин добавила, что жильцы обращались в газовую компанию, но "пока точного конкретного ответа нет, когда будет подача газа".

"При том, что наш дом находится на автономном отоплении. То есть мы от центрального отопления никак не зависим. У нас, соответственно, нет горячей воды, мы не можем приготовить кушать, заказываем еду", - сказала в конце видео женщина, озвучившая жалобу.

По закону газ можно отключать не больше, чем на четыре часа в месяц, прокомментировал "Монитор пациента и ЖКХ" обращение махачкалинцев. "За каждый последующий час люди имеют право требовать перерасчёт", - отмечается в публикации.

К 13.00 мск под публикацией размещено 10 комментариев. Авторы двух из них сообщили, что подача газа уже возобновлена. "Газ нам дали уже. Я тоже оттуда", - написал А М. "Газ дали в этом районе, но очень мало, и воды горячей нет уже дней 10 как. В такой холод ледяной водой пользуемся и греть приходится по необходимости", - написала Сабина Шах. "Кавказский узел" пока не может проверить эти утверждения пользователей. Прокуратура Дагестана, по состоянию на 13.00 мск, не сообщила в своем телеграм-канале о работе по заявлению жильцов.

Пользователь с ником 55290 55290 усомнился в необходимости перерасчета за услуги. "Кому нужен этот перерасчёт? Людям нужны свет, газ, вода!" – написал он.

"Если люди будут требовать перерасчёт каждый раз, газ перестанут отключать, потому что они теряют деньги. А ещё можно требовать возмещение расходов через суд. Все это методы давления для принуждения нарушителей к порядку", - пояснил в ответ администратор канала "Монитор пациента и ЖКХ".

"Кавказский узел" писал, что жители дагестанских сел неоднократно жаловались на проблемы с газоснабжением. Так, 15 октября жители села Курьимахи Акушинского района призвали ускорить газификацию населенного пункта. Из-за отсутствия газа люди вынуждены отапливать дома дровами, покупая их по высоким ценам, заявили сельчане.

9 января в селе Авадан Докузпаринского района местные жители пытались заблокировать трассу, требуя решить проблему с подачей газа. Власти после акции протеста сельчан сообщили о ремонте газопровода, который идет к селу. Однако сельчане рассказали, что к вечеру 10 января давление газа в трубах вновь снизилось, и пришлось включать обогреватели. Глава Дагестана заявил о необходимости масштабных проверок во всех районах республики в связи с возможностью хищения газа.

В сентябре 2021 года жители села Кунбатар Ногайского района также пожаловались, что каждый отопительный сезон сталкиваются с проблемами, так как дрова и уголь стоят очень дорого, а газа в селе нет. Бюджет полной газификации села был утвержден еще в 2018 году, но чиновники три года не могут утвердить проектно-сметную документацию, отметил депутат районного собрания Рустам Адильгереев. После схода сельчан чиновники пообещали газифицировать село.

В феврале 2020 года около тысячи жителей сел Каякент, Усемикент, Герга и Новокаякент Каякентского района провели две акции протеста, требуя от властей решить проблему систематических перебоев в подаче газа. После того как сельчане перекрыли федеральную трассу, газоснабжение сел было восстановлено, сообщили чиновники.

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