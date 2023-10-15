Комитет защиты прав Ибадоглу призвал власти Азербайджана прекратить преследование политика

15 октября 2023, 00:03

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Власти должны освободить Губада Ибадоглу ввиду необоснованности обвинений и резкого ухудшения состояния оппозиционного политика, заявили представители общественного комитета защиты прав Ибадоглу.

Как писал "Кавказский узел", содержащийся в СИЗО Губад Ибадоглу почти не может самостоятельно передвигаться из-за ухудшения проблемы с позвоночником, рассказал 4 октября его брат Галиб Байрамов. Защита Ибадоглу уведомила ЕСПЧ о том, что власти Азербайджана не выполняют предписание обеспечить Ибадоглу эффективной медицинской помощью.

В сентябре ЕСПЧ принял постановление об обеспечительных мерах по делу Ибадоглу, обязав правительство Азербайджана обеспечить Ибадоглу эффективной медпомощью и обследованием в специализированной гражданской клинике. Кроме того, власти Азербайджана обязаны регулярно информировать ЕСПЧ о результатах лечения оппозиционера.

Арест Ибадоглу носит политический характер и за почти три месяца с момента его ареста не было дано внятных разъяснений, обосновывающих уголовное преследование авторитетного ученого, заявил на пресс-конференции 14 октября член комитета защиты прав политика, председатель Национального совета демократических сил (НСДС) Азербайджана Джамиль Гасанли.

Дело Губада Ибадоглу ожидаемо вызвало большой резонанс, отметил он. "В его защиту выступили авторитетные представители международных политических и научных кругов. В их заявлениях убежденно отмечается, что Губад Ибадоглу арестован по ложным обвинениям. Члены американского Конгресса, Сената, представители Госдепартамента США, МИД Великобритании, Евросоюза, Совета Европы, ООН и других международных организаций выступили с призывом к немедленному освобождению Ибадоглу. Власти Азербайджана должны, наконец, прекратить позорить страну в глазах цивилизованного мира и немедленно освободить профессора Ибадоглу. Всем ясно, что его арестовали из-за критики коррупции, инициативы конфискации за рубежом имущества азербайджанских чиновников и направления этих денег в создаваемый по его же инициативе фонд образования азербайджанской молодежи. Он хотел, чтобы эти средства использовались для оплаты учебы азербайджанской молодежи за рубежом", - сказал Гасанли.

52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия, ученый-экономист Губад Ибадоглу арестован по обвинению в изготовлении фальшивых денег. В день его задержания в его квартире прошел обыск, во время которого силовики нашли денежные купюры на сумму в 40 тысяч долларов. Также Ибадоглу подозревался в связях с признанной в Турции террористической организацией FETO, которую связывают с проповедником Фетуллахом Гюленом. Ибадоглу заявил, что его преследуют по политическим мотивам. На "Кавказском узле" опубликован материал "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям".

Суды игнорируют требования защиты Ибадоглу, касающиеся нарушения прав политика, сообщил в ходе пресс-конференции его адвокат Бахруз Байрамов.

"По делу Губада Ибадоглу состоялось около 20 заседаний в судах первой и апелляционной инстанции. Однако ни одна жалоба и ходатайство защиты относительно отсутствия оснований содержания его под стражей, неоказания ему медицинской помощи, неправомерности проведенных у него обысков не были удовлетворены", - отметил адвокат.

Он указал на необоснованность обвинений Ибадоглу, и, в частности, утверждений о связях с организацией FETO, возглавляемой турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом.

"Обвинения лишены правовых оснований. Во-первых, Азербайджан не признает организацию FETO террористической организацией. Во-вторых, Губад Ибадоглу не имел связи с организацией FETO и тем более не был членом этой структуры. И вообще членство в организации FETO или хранение ее литературы не создает никакой уголовной ответственности. Если организация FETO является преступной, то Милли Меджлис Азербайджана должен был принять соответствующий закон и объявить ее террористической. Обвинение в причастности Ибадоглу к изготовлению фальшивых денег также абсолютно не состоятельно и не подкреплено доказательствами. Кто поверит, что известный ученый-экономист, занимался такими вещами, зная, что власти ищут предлог, чтобы его арестовать и дискредитировать? Стал бы ученый, приглашаемый на преподавательскую работу во всемирно известные университеты, рисковать своей репутацией? Обвинения настолько абсурдны, что авторитетные политики, международные организации, правительства западных государств, не сомневаясь в невиновности Ибадоглу, однозначно призывают к его освобождению", - сказал адвокат.

Состояние здоровья Ибадоглу ухудшается, сообщил его брат Галиб Байрамов. "2 октября мы получили официальное письмо за подписью заместителя начальника главного медицинского управления Минюста Ифтихара Гурбанова о том, что Губада дважды, 30 сентября и 7 октября, обследовали врачи медчасти СИЗО. В письме утверждается, что 30 сентября ему были выписаны обезболивающие мази, но Губад отказался применять их. А 7 октября Губада обследовал невролог, который "не зафиксировал патологических изменений в нервной системе" и в связи с болями в спине рекомендовал препараты, "стимулирующие восстановление хрящевых тканей". Невролог не счел необходимым проведение магнитно-резонансной (МРТ) и компьютерной томографии (КТ). Но на следующий день, 13 октября, Губада вывезли на МРТ и КТ-обследования в Центральную клиническую больницу (одно из передовых госучреждений Азербайджана, прим. "Кавказского узла"). После обследований Губада вернули в СИЗО. Но результатов ни ему, не нам еще не дали. Обещают выдать на следующей неделе. Мы ожидаем, что нам выдадут не только то, что написали в заключении врачи, но и сами снимки обследований на жестких дисках. Значит, состояние Губада настолько ухудшилось, что его спешно вывезли на обследование", - рассказал брат политика.

Несмотря на высокий уровень сахара в крови Ибадоглу с момента ареста, эндокринолог обследовал его лишь 11 октября, добавил Галиб Байрамов. "Для нормализации уровня сахара моему брату назначили инсулин. То есть болезнь прогрессировала, теперь для поддержания сахара в норме ему надо будет пользоваться инсулином", - отметил он.

К Ибадоглу за время его пребывания под стражей так и не допустили представителей Международного комитета Красного Креста.

"Еще ни разу к Губаду не пустили сотрудников Красного Креста. Они регулярно посещают Бакинский СИЗО-1, но к Губаду их не допускают. Месяц назад МККК обратилось к руководству Пенитенциарной службы. Но тщетно. На днях они были в СИЗО вновь, но с Губадом им встречу не дали", - отметил Байрамов.

Участники пресс-конференции потребовали от властей Азербайджана освободить Ибадоглу и прекратить его уголовное преследование.

В связи с выходным днем представители Пенитенциарной службы и МККК оказались не доступными для комментариев.

Ранее в Бакинском представительстве МККК корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что организация не делает публичных заявлениях о посещаемых в местах заключения лиц и не называет их имен.

Преследование азербайджанского политика и ученого Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Так, 25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали освободить его. 21 августа депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Желяна Зовко заявили, что Ибадоглу лишен доступа к необходимым ему лекарствам, и призвали власти Азербайджана немедленно освободить его. 24 августа такое же требование озвучила генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу политических заключенных. Участники международной акции в поддержку Ибадоглу заявили 12 сентября, что США и Европа не должны оставаться безучастными к его судьбе. Европарламент 14 сентября призвал ввести санкции против азербайджанских чиновников, причастных к нарушениям прав человека.

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